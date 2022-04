EN IMAGES - Dans l'Allier, on peut désormais se baigner avec des phoques au PAL

Nouvelle saison qui démarre le 16 avril pour le PAL. Après deux années de covid, le parc zoologique de l'Allier rouvre ses portes à la date prévue. Cette année il y a une nouveauté proposée aux visiteurs : une rencontre avec les phoques veau-marins. France Bleu Pays d'Auvergne vous propose de découvrir l'activité en images !

Les phoques mangent entre 2 et 4 kilos de poissons par jour © Radio France - Justine Leblond

Avant de partir à l'eau, plusieurs étapes : enfiler une combinaison, puis être briefer par Anne-Sophie Simonet, la responsable des phoques au PAL, sur le bord de plage créé au bord du bassin. "Le but du jeu, c'est de découvrir l'univers du phoque veau-marin, un animal qu'on peut rencontrer dans les espaces naturels français, notamment vers les côtes normandes", détaille Anne-Sophie. L'objectif de l'activité est de sensibiliser à l'univers du phoque, car l'argent dépensé pour l'activité est entièrement renversé à une association de protection des animaux marins.

"Allez viens, on est bien" (même si l'eau est à 8 degrés) © Radio France - Justine Leblond

Il y a cinq phoques dans le bassin : Omer, le papa de 15 ans, accompagnée de deux femelles Cathy et Julie, et deux petits dont Amy, âgée d'un 1 an. Ils ont bénéficié d'un entraînement spécifique pendant deux ans, pour s'habituer à la présence d'humain à côté d'eux dans l'eau.

Après la théorie, place à la pratique

Il faut d'abord s'asseoir sur le ponton pour familiariser les phoques à notre présence, en mettant les pieds dans l'eau. "Un phoque n'est pas censé mordre. Il va mordre que s'il a vraiment peur ou s'il se sent agressé", nous rassure Anne-Sophie. Aucun danger non plus pour les phoques avec notre présence dans le bassin, à condition de ne pas mettre de maquillage ou de crème solaire.

Anne-Sophie et Omer dans l'eau © Radio France - Justine Leblond

Une fois dans l'eau, on enfile un masque pour observer "de plus près la mâchoire des animaux, leurs nageoires et leur façon de se mouvoir".

Un petit poisson en récompense... © Radio France - Justine Leblond

Immersion sonore à la découverte des phoques veau-marins au PAL Copier

L'activité est proposée de mai à fin juin, puis à partir de septembre, pour ne pas perturber les phoques tout l'été.