EN IMAGES - De Paris à New York, revivez les célébrations du Nouvel An à travers le monde

Après Saint-Sylvestre 2021 et 2022 réduites pour cause de Covid-19, le monde entier a renoué avec les célébrations du Nouvel An . France bleu vous propose un petit tour d'horizon en images.

ⓘ Publicité

Un demi million de personnes aux Champs-Élysées

Plus de 500.000 personnes se sont rassemblées avenue des Champs-Élysées à Paris pour le feu d'artifice de l'Arc de triomphe, après deux ans d'absence.

Un demi million de personnes se sont réunies aux Champs-Élysées pour de grand retour du feu d'artifice de l'Arc de Triomphe. © AFP - Julien de Rosa

L'eau brésilienne se teinte de rose à Rio de Janeiro

À Rio de Janeiro, au Brésil, la foule s'est réunie sur la plage de Copacabana pour admirer le feu d'artifice du Nouvel An, le 1er janvier 2023, avant l'intronisation du nouveau président, Lula.

Feu d'artifice aquatique à Rio de Janeiro. © AFP - Fabio Taixeira

Des cotillons et des ballons à New York

Des visiteurs du monde entier ont attendu plusieurs heures sous une pluie glaciale pour participer aux festivités de la nouvelle année à Times Square, dans le cœur de New York, où des confettis sont tombés sur la foule réunie pour le traditionnel lâcher de ballons, le 1er janvier 2023.

Lancé de cotillons pour la nouvelle année à Times Square. © AFP - Selcuk Acar

La reine Elizabeth II à l'honneur du feu d'artifice de Londres

Devant plus de 100.000 personnes réunies pour marquer le début de la nouvelle année, un hommage a été rendu à la défunte souveraine. Un message de soutien a également été adressé à l'Ukraine.

Big Ben, rénové après une pause de cinq ans, a sonné et un compte à rebours a été projeté sur le London Eye jusqu'à minuit. © Maxppp - Avalon

En Chine, après la levée des restrictions, le retour des festivités à Wuhan

En Chine, la ville de Wuhan a retrouvé les célébrations du Nouvel An. © AFP - STR

Du raisin à Madrid

À Madrid, devant la Puerta del Sol de Madrid, des milliers de personnes ont croqué les 12 traditionels grains de raisin pour marquer les 12 dernières secondes de 2022. Un rite observé par la majorité des Espagnols.

Sur la place Puerta del Sol de Madrid, des milliers de personnes se sont réunies, le 1er janvier 2023. © AFP - Juan Carlos Rojas Rodriguez

Un feu d'artifice sur le plus haut gratte-ciel du monde à Dubaï

Au Moyen-Orient, le Burj Khalifa de Dubaï, plus haut gratte-ciel du monde (830 mètres), s'est illuminé sous les feux d'artifice appelant à "s'enlacer à nouveau".

Le Burj Khalifa de Dubaï, plus haut gratte-ciel du monde. © AFP - Gouvernement de Dubaï

Artifice en altitude aussi en Autriche

Des feux d'artifice tirés pour le Nouvel An devant la chaîne des Alpes près d'Innsbruck, en Autriche, le 1er janvier 2023.