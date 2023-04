EN IMAGES - De savoureux chocolats de Pâques dans le sud Vendée

En ce dimanche de Pâques, les petits et grands seront nombreux à chasser des œufs. Et à savourer du bon chocolat.

À Foussais-Payré petit village de caractère de seulement 1.200 habitants près de Fontenay-le-Comte en Vendée, des clients viennent de loin pour déguster les bons chocolats fabriqués aux Ateliers du goût.

Chocolats de Pâques aux ateliers du goût à Foussais-Payré en Vendée © Radio France - Yves-rene Tapon

17 chocolats noirs, 8 au lait et 3 blancs

La période de Pâques représente environ un quart du chiffre d'affaires annuel de la pâtisserie chocolaterie. Le travail est donc intense pour les neufs salariés qu'emploie Christophe Moreau ; "On vient de Nantes, La Rochelle, Thouars, Niort, pour les ateliers ou pour la chocolaterie. On fait 17 chocolats noirs, 8 au lait et 3 blancs. On travaille à partir de la matière brute, sans conservateurs ni additifs, ça veut dire que des petites recettes courtes, une ganache, c'est 3 semaines, un praliné, c'est 2 mois maximum. Ce sont toujours un peu les mêmes formes, cabanes à oiseaux, poules, œufs, canards, lapins. Mais un chocolat frais toujours garni". Ici le client peut apercevoir au travers la vitre les deux ateliers où sont préparés les chocolats.

"Je m'arrête ici souvent, car c'est sur ma route, sourit cette cliente habituée, c'est de qualité". Son fils a déjà choisi des lapins et des poules !

Chocolaterie Les ateliers du goût à Foussais-Payré © Radio France - Yves-rene Tapon

