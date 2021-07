EN IMAGES - Débuté en 2018, le projet du Parc de Loire avance dans la métropole d'Orléans

Dans l'agglomération orléanaise, le projet du Parc de Loire avance à grands pas ! C'est la métropole qui pilote le dossier depuis 2018 pour réaménager cet espace naturel urbain de plus de 340 hectares, entre la levée des Capucins à Orléans et le Bois de l'Ile à Saint-Denis-en Val.

Nouvelle étape dans le projet du Parc de Loire : le chantier, commencé en 2018, prend peu à peu forme. C'est la métropole d'Orléans qui est à la manoeuvre. Tour d'horizon des principaux travaux.

La rénovation de la plage

"La plage a été complètement refaite avec une baignade surveillée, une eau qui est vraiment analysée très souvent, et de qualité pour se baigner," explique Françoise Grivotet, vice-présidente d'Orléans Métropole, en charge du Canal d'Orléans et du Parc de Loire, ainsi que maire de Saint-Jean-le-Blanc. Ont été ajoutés quatre douches et une petite placette. Un petit chemin en bois avec des bancs a également été construit.

Jusqu'à 4 000 personnes fréquentent l'Île Charlemagne chaque semaine en moyenne durant l'été. © Radio France - Marianne Naquet

Le plan d'eau est toujours alimenté par les eaux de la Loire, il a été dragué. Des ouvrages de crues ont été créés à l'entrée et à la sortie du plan d'eau de l'Ile Charlemagne.

Les berges

L'ensemble des berges ont été rénovées, et un enrochement a été réalisé. Des roselières ont également été mises en place pour créer une sorte de filtre biologique, qui va servir à la purification des eaux.

Des travaux d'entretiens du Rio

L'Etat a mis la main à la poche pour entretenir le Rio, en élaguant et en nettoyant les abords du cours d'eau pour que l'eau s'écoule mieux. Les travaux permettent désormais de faire du kayak.

Sur la promenade ombragée. © Radio France - Marianne Naquet

4 belvédères

Le long de la promenade, qui permet de rejoindre notamment Dhuys-Saint-Charles jusqu'à Saint-Denis en Val (sept kilomètres), de petits bâtiments vont aussi faire peau neuve, ils vont notamment servir aux sportifs. Une passerelle pour les voitures a aussi été aménagée.

Une des vues du futur belvédère. © Radio France - Marianne Naquet

Autre nouveauté, quatre belvédères vont être construits d'ici la rentrée, avec des solariums, "dans une architecture un peu design", selon Françoise Grivotet. Les 4 belvédères sont attendus d'ici la rentrée.

La fin du chantier global n'est pas prévue pour tout de suite puisqu'en 2022, la promenade piétonne connaîtra sa seconde phase d'aménagement, sur la zone des étangs de pêche à Saint-Denis en Val.

L'une des vues. © Radio France - Marianne Naquet

Un nouveau poste de secours à l'automne

La métropole veut aussi construire un nouveau poste de secours d'ici l'automne. Elle réfléchit à renforcer la surveillance après la noyade il y a deux semaines d'un enfant de six ans, explique Christophe Chaillou, le président d'Orléans Métropole. "Les maires se sont vus pour essayer de renforcer les moyens mis à disposition, notamment en termes de maîtres-nageurs, mais aussi de juguler lorsqu'il y a une très forte affluence le public pour éviter qu'il y ait des zones qui soient moins sous surveillance."