EN IMAGES - La future place du 11-Novembre de Laval dévoilée par la municipalité

C'est un conseil municipal "extraordinaire" qui a eu lieu ce mardi à Laval. L'équipe municipale de Florian Bercault (divers gauche) a présenté en détail la future place du 11-Novembre réaménagée. Ce lieu central de la ville va connaître d'importantes mutations avec sa totale piétonnisation, sa végétalisation, dans les prochaines années. Rarement la salle du conseil municipal était aussi remplie avec près de 70 habitants qui ont assisté aux échanges. La réflexion autour de l'aménagement de la place du 11-Novembre a commencé en 2017, avec l'équipe municipale précédente.

Une halle gourmande sur deux étages

12 commerçants vont s'installer dans la halle gourmande qui sera construite à l'ancien emplacement du monument aux morts. Des commerces sous forme de stands avec aussi un espace de dégustation libre, appelé "Food Court". Le bâtiment comprendra deux étages avec un restaurant, un bar et un salon de thé notamment. Un espace couvert et un autre non-couvert pour des animations seront aussi disponibles. Un projet de "Food Lab" pour apprendre à cuisiner est aussi dans les cartons et travaillé avec la chambre des métiers.

La halle gourmande qui sera construite sur la place du 11-Novembre de Laval - Agence Pyralis - SABH Architecte

Végétaliser et éviter les inondations

Plusieurs points d'eau seront également aménagés sur la place : un "fil d'eau" peu profond par exemple, près du Cours Georges Clémenceau, où patauger et s'amuser sera possible. L'aménagement d'une fontaine sèche, alimentée par les eaux pluviales récoltées elles-mêmes par un bassin de pluie, est prévu, tout comme un jardin de pluie. Ce dernier servira à limiter les éventuelles inondations sur l'avenue du Général de Gaulle (voir photo principale de l'article).

Circulation modifiée dès le 7 novembre

Près de 10.000 véhicules par jour transitent sur la place du 11-Novembre. La municipalité veut réduire son accès aux véhicules. Dès janvier 2023, le plan de circulation de la place du 11-Novembre sera modifié en raison des premiers travaux (archéologiques et sur les réseaux). Toutefois, un plan de circulation "transitoire" sera mis en place à partir du 7 novembre pour les véhicules (les trajets de bus ne seront pas modifiés). En voici les principaux contours.

La rue du dauphin sera mise en impasse

La rue des Déportés ne sera plus accessible aux voitures depuis la place. Seuls les véhicules arrivant de la rue Souchu Servinière pourront l'emprunter avec le tourne-à-droite.

Le pont Aristide Briand passera en sens unique. Il ne sera plus possible de l'emprunter depuis la rue de la Paix

Le plan de circulation "transitoire" en place à partir du 7 novembre 2022 - Ville de Laval

"Une opération de communication" pour l'opposition

La majorité municipale a présenté sa version finale de la place du 11-Novembre pendant près d'1h40. Puis Didier Pillon, le chef de l'opposition municipale a pris la parole. "On découvre tout ce soir. On est là dans une opération de communication, plus que d'information. Je ne dirai pas que cette présentation est une publicité mensongère mais c'est une publicité trop séduisante" lance-t-il avant d'aborder l'angle financier.

Le budget prévisionnel est à hauteur de plus de douze millions d'euros. "Vous n'avez pas la certitude d'avoir toutes les subventions" ajoute Didier Pillon. "La Fédération Nationale des Travaux Publics tablent sur une augmentation de plus de 10% dans ce secteur (...) je doute que vous puissiez tenir cette enveloppe" conclut l'élu.

"Monsieur Pillon, vous avez été adjoint à la mairie de Laval. Vous noterez qu'il y a une continuité républicaine dans ce projet que vous avez entamé. "Je n'ai pas envie d'aller sur le terrain des polémiques. Ce projet ne fera pas l'unanimité mais à un moment il faut choisir, prendre des décisions et passer à l'action " répond Bruno Bertier, le premieradjoint de la ville de Laval.