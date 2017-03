EN IMAGES : Découvrez l’Occitanie Tower, le futur gratte-ciel de Toulouse

Une tour de 40 étages va bientôt dominer Toulouse du haut de ses 150 mètres, un gratte-ciel futuriste entièrement végétalisé.

On l'appelle déjà "l'Occitanie Tower", le premier gratte-ciel de Toulouse verra le jour sur l'ancien tri postal près de la gare Matabiau. Le projet a été dévoilé par la ville de Toulouse et la SNCF , c'est l'architecte des nouvelles Twin-Towers de New York qui été choisi pour cette tour de 150 mètres de haut et 40 étages. Elle va coûter 130 millions d'euros. L’Occitanie Tower devrait être livrée en 2021-2022, devançant l’arrivée du TGV d’environ deux ans.

Une tour végétalisée

L’Occitanie Tower comptera 40 étages, avec une forme futuriste, c'est un ruban végétalisé qui va s'élever vers le ciel, jusqu'à 150 mètre de hauteur. Deux fois plus haut que les plus hauts immeubles de Toulouse. Une sorte de spirale avec une façade en verre, l'autre supportera des jardins verticaux qui parcourent les étages.

Référence historique, la Tour trouve ses racines dans le canal du midi à ses pieds. La terrasse au sommet qui offrira le plus beau point de vue sur Toulouse sera d'ailleurs plantée d'arbres.

L'Occitanie Tower dominera les futures Ramblas des Allées Jean Jaurès - © Studio Libeskind/Cie de Phalsbourg

Une tour ville, comme aux Etats Unis

A l'intérieur de la tour, il y aura 11 000 mètres carré de bureaux, mais aussi 100 à 120 logements. Les deux derniers niveaux abriteront un restaurant bar panoramique, un hôtel Hilton. On trouvera aussi 2 000 mètres carré de commerces dans le socle de l'Occitanie Tower.

C'est ce qu'on appelle une « Tour ville », le concept existe aux Etats Unis et dans les pays Scandinave, mais c'est une première en France en dehors de Paris.

Une signature architecturale à la hauteur des ambitions de @Toulouse portée par @CieDePhalsbourg, @DanielLibeskind et Kardam Cardete Huet pic.twitter.com/t2kolvSNYh — Jean-Luc Moudenc (@jlmoudenc) March 15, 2017

Toulouse prend de la hauteur

L'Occitanie Tower est le premier projet immobilier du futur quartier d'affaire Teso-Matabiau, autour de la gare. Avec l’arrivée du TGV, Toulouse, capitale d’Airbus, veut se hisser au rang de métropole européenne, et prend donc de la hauteur. Le gratte-ciel atteint la hauteur maximale autorisée dans le plan local d’urbanisme, soit 150 mètres.

Toulouse ville « horizontale », voici les hauteurs maxi des immeubles existants :

- Tour de la Place du Morvan 21 étages 67 m.

- Tour de la Cité Roguet 21 étages 65 m.

- Tour du 3 boulevard des minimes 19 étages 64 m.

- Résidence Jean Jaurès 1972 20 étages 64 m.

- Résidence le Pré Catelan 1986 18 étages 58 m.

- Hôtel Pullman Toulouse Centre (ex-Sofitel) 1989 18 étages 58 m.

- Tour du 44 allées Charles de Fitte, 18 étages 60 m.

Le projet retenu est piloté par le promoteur français « La compagnie de Phalsbourg » qui s’est associé au cabinet toulousain Cardete & Huet qui a réalisé l'extension de l'aéroport de Blagnac et le nouveau stadium. Il a fait appel à l’architecte américain d’origine polonaise de renommée mondiale Daniel Liberskind. On lui doit notamment le musée juif de Berlin, le musée de la guerre à Manchester et il a été choisi pour reconstruire le World Trade Center à New-York.

La livraison de l’Occitanie Tower est prévue à l’horizon 2022, avant l’arrivée de la ligne à grande vitesse à Matabiau, en 2024 ou 2025, si tout va bien.