EN IMAGES - Découvrez le futur musée d'histoire de Vienne

On en sait un peu plus sur le visage du futur musée d'histoire de Vienne, qui sera le 12e musée du département, dans un secteur de l'Isère où il n'y en avait pas encore. 64 cabinets d'architecte ont soumis un dossier au jury. C'est l'Atelier Novembre, basé à Paris, qui a remporté ce concours à l'unanimité. Ils ont imaginé des structures contemporaines agencées autour des bâtiments anciens, avec des grandes verrières.

Un mélange de pierres et de verre

Le musée exposera les collections de la ville mais dans un tout nouvel écrin de 3.500 mètres carrés, qui englobera l'église Saint-Pierre, l'ancienne église Saint-Georges et la maison Boullu.

Les architectes ont imaginé de grandes verrières pour voir en permanence les bâtiments les plus anciens du musée. - Atelier Novembre / Département de l'Isère

Le conseil départemental de l'Isère investit 32 millions d'euro****s dans l'agrandissement et la rénovation des collections du musée. Un projet d'envergure, "mais à la mesure de ce qu'est la ville de Vienne, qui est une ville patrimoniale remarquable" souligne Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental. "De l'Antiquité, au Moyen-Âge et la Renaissance, jusqu'à l'ère moderne, la ville de Vienne est riche de patrimoine. C'est un véritable défi de construire un musée de 3.500 mètres carrés sur un lieu très contraint."

Ouverture prévue à l'été 2027

Le nouveau musée d'histoire se trouve en effet en plein cœur de la ville de Vienne. Ce futur bâtiment "traduit bien ce qu'est Vienne, une ville qui s'est modifiée avec le temps" conclut Jean-Pierre Barbier.

La partie la plus contemporaine du musée sera du côté de la maison Boullu. Elle accueillera un café et sera ouverte sur le centre-ville de Vienne. - Atelier Novembre / Département de l'Isère

La nouvelle conservatrice du futur musée viennois se réjouit d'être associée à un tel projet. "C'est une très belle aventure collective, on a un défi à relever" estime Julie Chevaillier. "On est vraiment dans un joyau" dit-elle en se trouvant dans l'église Saint-Pierre, l'une des plus vieilles églises de France encore debout. "On est dans un bâtiment qui a une valeur patrimoniale exceptionnelle et il faut le valoriser. En termes de collection, c'est exactement la même chose. Avec une belle restauration et une belle présentation, on aura un musée magnifique."

Les travaux à proprement parler du futur musée ne vont pas commencer tout de suite. Avant, il y aura notamment des fouilles archéologiques. Le 12e musée départemental de l'Isère devrait ouvrir ses portes à l'été 2027.