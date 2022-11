EN IMAGES - Découvrez le nouveau centre aquatique Hamelys, avant son ouverture à Basse-Ham ce lundi

Plus besoin de s'entasser dans la piscine de Thionville ! À partir du lundi 7 novembre, à 14 heures, un nouveau centre aquatique ouvre ses portes dans le Nord mosellan. Baptisé Hamelys, il vient de sortir de terre sur d'anciennes friches industrielles de Basse-Ham. L'équipement porté par la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville a été officiellement inauguré samedi, après dix-neuf mois de travaux. Trois bassins de 250 mètres carrés, deux toboggans, trois Pentagliss, mais aussi un grand espace bien-être... Au total, ce sont plus de 160.000 personnes qui sont attendues chaque année dans ce nouveau complexe, dont 20.000 scolaires à partir de janvier 2023.

Une "nécessité" pour les élus locaux, qui déploraient le manque de piscines dans la collectivité. "Grosso modo, nous avions une piscine importante à Thionville et une autre à Breistroff. Il n'y avait pas d'autres piscines sur le territoire", explique Pierre Cuny, maire de Thionville et président de la communauté d'agglomération Portes de France-Thionville. "C'était donc indispensable de permettre aux enfants d'apprendre à nager. Aujourd'hui, certains d'entre eux, notamment sur la rive droite de la Moselle, passent plus de temps dans les bus que dans les piscines. Ce centre aquatique va aussi apporter une offre de loisir touristique sur notre territoire."

Le bassin extérieur fermé pour l'instant

Mais ce grand complexe n'échappe pas aux problématiques énergétiques du moment. Certes, le chantier s'est fini dans les temps, avec même un peu d'avance grâce aux bonnes conditions météorologiques. Mais le bassin nordique extérieur sera fermé jusqu'au printemps au moins, pour éviter un surcoût de "300.000 à 400.000 euros" de dépenses de chauffage, selon le maire de Basse-Ham. Bernard Veinnant veut souligner la dimension écologique du projet. "Par exemple, nous avons des centrales de traitement d'air très performantes", détaille l'élu. "On extrait l'air de l'intérieur de la piscine, on en récupère les calories et avec celles-ci, on réchauffe l'air aspiré pour pouvoir le renouveler. Et c'est pareil pour l'eau ! Donc nos coûts énergétiques sont bien moins importants que dans une piscine classique."

Le chantier, sur une surface de 3.350 mètres carrés aura coûté près de 12 millions d'euros, en grande partie supportés par la communauté d'agglomération, aidée par l'État, l'Agence nationale du sport, la Région Grand Est, le Département de la Moselle, mais aussi une autre collectivité : la communauté de communes de l'Arc mosellan. À terme, un complexe hôtelier devrait aussi voir le jour à côté du centre aquatique Hamelys, tout près du port de plaisance et du camping.

Le centre aquatique Hamelys en chiffres

3.350 mètres carrés de surface de bâtiment

de surface de bâtiment 2.500 mètres carrés de plages minérales et d'espaces verts

de plages minérales et d'espaces verts 991 personnes de capacité d'accueil maximale dans le centre

de capacité d'accueil maximale dans le centre 160.000 entrées attendues chaque année, dont 20.000 scolaires

attendues chaque année, dont 20.000 scolaires 400 casiers individuels

Quatre couloirs seront accessibles dans le bassin de 25 mètres. © Radio France - Bastien Munch

Plusieurs clubs utiliseront les bassins, comme le Sporting club thionvillois ou le Kayak club de Yutz. © Radio France - Bastien Munch

La profondeur dans le grand bassin est d'1,80 mètres. © Radio France - Bastien Munch

Trois toboggans Pentagliss partent depuis l'étage du centre aquatique. © Radio France - Bastien Munch

Les trois voies des Pentagliss arrivent au niveau des autres bassins. © Radio France - Bastien Munch

Deux grands toboggans seront accessibles, dont l'un avec des jeux de lumière. © Radio France - Bastien Munch

Le bassin central est équipé de cols de cygne, de lits massants et d'une rivière à contre-courant. © Radio France - Bastien Munch

Le centre aquatique utilisera la chaleur ambiante pour renouveler l'air. © Radio France - Bastien Munch

Un espace petite enfance a aussi été prévu, avec une pataugeoire de 40 m². © Radio France - Bastien Munch

60 m² de jeux d'eau intérieurs ont aussi été imaginés pour les enfants. © Radio France - Bastien Munch

Un espace bien-être est situé à l'étage du centre aquatique. © Radio France - Bastien Munch

Le hammam situé à l'étage peut accueillir jusqu'à dix personnes. © Radio France - Bastien Munch

L'une des deux cabines de sauna est habillée avec un mur de briques de sel. © Radio France - Bastien Munch

Le bassin de loisirs nordique sera fermé jusqu'au printemps au moins, pour des questions d'économie d'énergie. © Radio France - Bastien Munch

Une zone de jeux d'eau extérieure a aussi été aménagée pour les périodes estivales. © Radio France - Bastien Munch