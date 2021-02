EN IMAGES - Découvrez le nouveau centre de secours de Perpignan Ouest à Toulouges

La nouvelle caserne a été officiellement inaugurée ce mardi. Un bâtiment de 1650 m2 pour un coût total de 3.330 000 euros permettant d'héberger plus de 130 soldats du feu bénéficiant des meilleures conditions de formations et d'entraînement.

Inauguration en grandes pompes pour le nouveau centre d'incendie et de secours Perpignan Ouest hier à Toulouges. Cette caserne livrée en décembre dernier est constituée d'un bâtiment de 1650 m2 bâti sur un terrain de 4845 m2 avec remise incendie, poste de garde, vestiaires, salles de secourisme de sport et de réunion au rez de chaussée, ainsi que dix chambres, deux dortoirs une cuisine et des sanitaires à l'étage pour un coût total de trois millions 330 000 euros. Ce centre qui accueille plus de 130 soldats du feu (dont 80 volontaires hommes et 17 femmes, neuf pompiers professionnels mais également 30 jeunes sapeurs pompiers) leur permettra d'intervenir rapidement sur les communes dites de premier appel telles que Toulouges, le Soler, Baho, Canohes ainsi que les zones du Mas Ducup de St Charles et du Péage Sud à Perpignan.

Sept véhicules de secours et d'intervention sont présents sur le site © Radio France - Tanguy Bocconi

Le mât des soldats du feu © Radio France - Tanguy Bocconi

La tour d'entraînement © Radio France - Tanguy Bocconi

La remise incendie de 360 m2 © Radio France - Tanguy Bocconi

Un magasin de matériel © Radio France - Tanguy Bocconi