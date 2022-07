EN IMAGES - Découvrez le nouveau lieu de mémoire de la Shoah de la gare de Pithiviers

L'ancienne gare ferroviaire de Pithiviers, dans le Loiret, est désormais un musée géré par le Mémorial de la Shoah de Paris. Le lieu rend hommage aux 16 000 juifs internés durant la Seconde Guerre mondiale dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande entre 1941 et 1943.

Les trains ne passent plus par la gare de Pithiviers, dans le Loiret, depuis des dizaines d'années. Désormais ce sont des visiteurs qui s'y rendront. La gare est maintenant un lieu de mémoire de la Shoah. Au bout de 4 ans, et deux ans de retard, le musée est enfin terminé. Il sera inauguré ce dimanche 17 juillet. Le président de la République, Emmanuel Macron pourrait d'ailleurs être présent. Mais sa venue n'a pas encore été officialisée par l'Elysée.

Seuls les murs extérieurs ressemblent encore à une gare, l'intérieur est épuré et permet aux visiteurs de circuler dans les grands espaces de la gare. © Radio France - Léo Limon

Ce nouveau lieu de mémoire, géré par le Mémorial de la Shoah de Paris, rend hommage aux 16 000 Juifs, dont 4700 enfants, internés entre 1941 et 1943 dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande ainsi qu'aux 8100 juifs déportés depuis la gare de Pithiviers à bord de 8 convois à destination des camps d'Auschwitz Birkenau entre le 25 juin et le 21 septembre 1942.

Le musée décrypte les différentes étapes nécessaires pour comprendre ce lieu, de l'histoire de la gare de Pithiviers à celle de l'occupation puis de la déportation.. © Radio France - Léo Limon

"L'objectif de ce bâtiment c'est d'aménager un lieu de mémoire unique en France. C'est une chance extraordinaire de pouvoir témoigner de ce qu'il s'est passé dans cette gare" explique Jacques Fredj, historien et directeur du mémorial de la Shoah de Paris.

Images d'archives, portrait de victimes et témoignages de rescapés de la Shoah jalonnent le parcours du visiteurs. © Radio France - Léo Limon

Un mémorial volontairement tourné vers le jeune public et les scolaires ajoute Jacques Fred: "c'est aujourd'hui une priorité pour nous, au vu de la montée de l'antisémitisme, du racisme, des tentatives de falsification de l'histoire auxquelles nous avons assisté durant la campagne présidentielle et l'explosion des théories complotistes".

Certaines vitres de la gare sont recouvertes des portraits des déportés tués dans les camps de Auschwitz Birkenau © Radio France - Léo Limon

Et samedi et dimanche prochain, le nouveau lieu de mémoire à la gare de Pithiviers sera ouvert au public pour la 1ère fois.