EN IMAGES - De nouvelles découvertes lors des récentes fouilles archéologiques à Déols

Une grande campagne de fouilles archéologiques a démarré l'année dernière à Déols (Indre). Début septembre, un nouveau chantier a eu lieu et a permis de découvrir de nouveaux vestiges et de mieux comprendre l'histoire du bourg et de son abbaye. Retour en images sur ces découvertes.

Des fouilles pour en savoir un peu plus sur le passé de Déols. Une grande campagne d'études archéologiques a été lancée dans la commune l'année dernière et doit se dérouler sur trois ans. L'an dernier, un premier chantier de fouilles avait permis de mettre au jour les traces d'une crypte. Pour aller plus loin, un deuxième chantier vient de s'achever.

Du 30 août au 10 septembre, une équipe d'archéologues a fouillé, creusé, analysé les vestiges du site de l'abbaye de Déols. Les recherches se sont notamment concentrées sur le sous-sol de cette ancienne gendarmerie, où les vestiges de la crypte ont été découverts.

Et les choses se précisent ! "C'est assez émouvant. Vous avez devant vous le dallage, le sol de l'église de l'an 1.000 et de l'absidiole, explique Fabrice Henrion, conservateur régional adjoint de l’archéologie en Normandie, qui mène les fouilles. C'est donc sur ce dallage qu'ont déambulé les moines de la fin du Xème siècle et du début du XIème siècle". Il s'agit des traces de l'absidiole, l'église dont la construction est datée au début du XIème, et qui a précédé l'abbaye.

Sous une ancienne gendarmerie à Déols, les vestiges de la première église datant du 10eme siècle. Ici, le dallage de l’église. © Radio France - Émeline Ferry

Face à ces vestiges, Michel Blondeau ne cache pas son émotion. "Depuis 30 ans, je me bats pour valoriser le site de l'abbaye, pour reconstituer son histoire, pour obtenir des services de l'État qu'il y ait des fouilles, explique l'ancien maire de la commune, à l'initiative de cette campagne de recherches. Découvrir ce dallage, ça m'a soufflé. Les prochaines années vont être passionnantes ! C'est très important pour nous et cela va nous permettre d'avoir enfin des perspectives sur les origines de l'abbaye et sur l'intérêt archéologique du site".

"C'est une équipe de passionnés et ils font encore des découvertes avec un potentiel énorme, ajoute Delphine Geneste, l'actuelle maire de Déols. C'est une campagne de trois ans pour l'instant, mais vu le site, on peut imaginer pérenniser ce chantier-école".

Sous une ancienne gendarmerie à Déols, les vestiges de la première église datant du 10eme siècle © Radio France - Émeline Ferry

Pendant deux semaines, l'équipe d'archéologues (sept étudiants et cinq encadrants) a donc étudié le site abbatial : les vestiges de l'absidiole, mais également le cloître et le bourg médiéval. "On a bien avancé, on a pu confirmer des hypothèses de l'année dernière, notamment la présence d'une crypte qui s'avère maintenant effective. En revanche, on ne sait pas combien de temps cette crypte a été utilisée avant d'être comblée", explique Brigitte Boissavit-Camus, professeure d'archéologique et d'histoire de l'art du Moyen-Âge à l'université Paris-Nanterre, qui chapeaute le projet. Selon elle, ces découvertes sont très importantes car elles expliquent "la manière dont l'autre abbatiale est reconstruite, au XIIème siècle".

Des modélisations en 3D pour continuer l'analyse à distance

Avant de revenir l'année prochaine pour une nouvelle campagne de fouilles à Déols, les archéologues vont continuer leurs analyses grâce à des modélisations sur ordinateur. "Je suis chargé de garder une trace graphique de tout ce qui est étudié sur le terrain, explique Gilles Fèvres, topographe dessinateur en archéologie, qui a travaillé en parallèle des découvertes. À partir de ces modélisations, les archéologues vont pouvoir étudier à nouveau les murs, tout en restant dans leurs bureaux à 200 km de là".

Les découvertes archéologiques faites à Déols sont numérisées sous forme de modélisations 3D très précises © Radio France - Émeline Ferry

Devant lui, un ordinateur où les vestiges sont visibles de façon très précise. "Si on zoome, on peut aller jusqu'à la forme de chaque pierre et voir les traces de taille par exemple. C'est un sacré outil, c'est presque magique et ça apporte beaucoup pour la compréhension scientifique", se réjouit-il.

Les découvertes archéologiques faites à Déols sont numérisées sous forme de modélisations 3D très précises © Radio France - Émeline Ferry

Ces recherches sont financées en partie par la commune (15.000 euros), par le ministère de la Culture (9.000 euros) et par l'ARSCAN, l'unité de recherches archéologiques de l'université de Nanterre (5.000 euros).

Le mobilier lapidaire découvert pendant les récentes fouilles archéologiques à Déols © Radio France - Émeline Ferry