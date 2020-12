EN IMAGES - Découvrez les vitrines de Noël écolos de la ville de Bobigny

C'est Pascal Gouteux, technicien son et lumière à la ville de Bobigny (Seine-Saint-Denis), qui a eu cette idée, il y a quelques années déjà, fabriquer des vitrines de Noël en faisant de la récup' et en utilisant des matériaux recyclés.

Quatre vitrines exposées

Aujourd'hui, le résultat est exposé au sein même de l'hôtel de ville : quatre vitrines avec différentes mises en scène. Dans le salon d'honneur, par exemple, c'est une grande banquise avec des gros nounours qui se balancent qui accueillent les familles venues récupérer leurs cadeaux de Noël. "Pour faire fonctionner les automates, j'utilise des moteurs d'essuie-glaces récupérés", explique Pascal Gouteux. Il a aussi pu réutiliser "des ordinateurs, des tasseaux, des ordinateurs, des tourne-disques", trouvés ici et là.

Des objets trouvés dans la déchetterie municipale

L'agent a obtenu le feu vert de sa hiérarchie pour aller "fouiner" régulièrement dans la déchetterie municipale, dans les encombrants et parfois ce sont les collègues de la voirie qui lui apportent des objets trouvés ou de leur maison, parfois. Pour la construction de ces vitrines, Pascal Gouteux peut aussi compter sur quelques collègues qui viennent lui prêter main forte sur leur pause déjeuner. "Quand on voit les yeux des enfants émerveillés après, on se dit que ça vaut le coup, on est fier".

Petit budget

Au total, 80% des matériaux utilisés pour fabriquer ces vitrines proviennent de déchetteries, de récup' ou des brocantes. "On vit dans une société où dès qu'on a besoin de quelque chose, on va l'acheter en magasin, le but c'est aussi de dire qu'on peut donner une seconde vie aux objets et faire du beau avec". Beau et pas cher. La conception de ces vitrines a coûté 1.700 euros à la commune. On est bien loin des milliers d'euros dépensés par certaines grandes villes ou les grands magasins de la capitale.

En revanche, pour voir ces vitrines, il faut tomber passer devant la mairie ou pénétrer dans le bâtiment, pas franchement l'idéal pour les quelques habitants croisés devant l'entrée. "C'est la première fois que je l'ai remarque, c'est sympa mais mal placé, tout le monde ne peut pas les voir", confirme Rayan, 12 ans. Un problème qui devrait être régler en 2021 car la mairie envisage d'exposer ces vitrines dans différents quartiers de la ville pour le prochain Noël.

EN IMAGES - Découvrez les vitrines écolos de la ville de Bobigny © Radio France - Hajera Mohammad

