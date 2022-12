EN IMAGES : Un défi Téléthon coloré à l'hôpital Bellevue de Saint-Etienne

Les patients et soignants se rappelleront longtemps de la 36e édition du Téléthon. Ce vendredi 2 décembre, une trentaine de personnes ont investi les couloirs et les chambres de l'hôpital pour en repeindre les murs. Une initiative de l'entreprise Seigneurie du groupe PPG, spécialisée dans la fabrication et distribution de peinture pour participer à l'effort collectif du Téléthon.

Le temps d'une journée, dans les couloirs de l'hôpital, ce ne sont pas des patients que l'on croise mais Cédric, salarié de Seigneurie. Cutter à la main, il s'applique sur le pochoir collé au mur : "je découpe la fresque que l'on va peindre, cela représentera un arbre fleuri, le tout en conservant les stickers déjà présents au mur". En trente minutes seulement, le sticker de la fillette se trouve désormais sur une balançoire accroché à l'arbre.

C'est l'artiste Noémie Babolat de l'association Mur69 en collaboration avec l'entreprise de peinture qui a imaginé ces fresques. - Jean-François Delmas

Ce projet, il s'est construit avec le personnel soignant comme Adeline, kinésithérapeute, qui a aidé à choisir les couleurs, "il y a du jaune et du bleu". Les murs blancs du gymnase font désormais place à plusieurs panneaux de couleur, "j'ai hâte de voir ce que vont en penser les enfants" ajoute-t-elle.

A l'occasion du Téléthon, l'hôpital Bellevue de Saint-Etienne retrouve des couleurs grâce à une entreprise spécialisée dans la distribution de peinture. - Jean-François Delmas

Au total, dix chambres sont passées sous les coups de pinceau des salariés, ainsi que deux salles de kinésithérapie et le gymnase. En temps normal, un chantier comme celui-ci aurait demandé deux semaines de travail. Là, avec tous les volontaires, il n'aura fallu que 8 heures, "c'est un gros chantier, mais c'est génial", s'exclame Jonathan de Palatis, directeur régional de Seigneurie. Offrir son temps, c'est devenu une tradition pour l'entreprise qui est partenaire du Téléthon depuis 5 ans : "tous les ans, on sait que l'on va faire le Téléthon, il n'y a même plus à poser la question du volontariat puisque tous les salariés participent". Sur toute la France, près de 200 salariés de l'entreprise ont participé à des chantiers similaires pour le Téléthon.

Une entreprise spécialisée dans la fabrication de peinture donne de son temps pour repeindre les chambres de l'hôpital Bellevue à Saint-Etienne. - Robin VANLERBERGHE

Le groupe PPG dont fait partie Seigneurie ne veut pas s'arrêter là, en mars 2023, ils iront repeindre un orphelinat de la région Rhône-Alpes-Auvergne.

Pour participer à la campagne de don du Téléthon et faire avancer la recherche, vous pouvez appeler le "36 37", un numéro gratuit.