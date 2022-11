EN IMAGES - Dernier voyage à Cherbourg pour le sous-marin nucléaire d'attaque Rubis

C'est l'histoire d'un sous-marin qui retourne là où il est né pour y être désarmé. Arrivé samedi à Cherbourg, le sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) Rubis va être confié début décembre à la direction générale de l'Armement (DGA) dans le but de son démantèlement. Admis au service actif en février 1983, le premier des six navires de classe Rubis a parcouru l'équivalent de cinquante fois le tour du globe et passé 14 ans en plongée. Avec ses 2.700 tonnes, le plus petit sous-marin à propulsion nucléaire du monde est presque deux fois moins lourd que les nouveaux SNA de classe Suffren (5.000 tonnes). Son démantèlement doit prendre plusieurs mois. Une dernière cérémonie des couleurs est prévue pour l'équipage début décembre.

ⓘ Publicité

Le désarmement est constitué de plusieurs étapes, dont le démantèlement. Il consiste à dénucléariser le sous-marin : on va enlever le combustible nucléaire, le placer sous surveillance. On va découper la partie de la coque, la tranche qui contient la partie nucléaire. Et ensuite, on va ressouder les deux parties du sous-marin, et procéder à sa déconstruction en respectant les normes environnementales. Quant à l'équipage, il va être réaffecté sur un autre SNA, La Perle - Capitaine de vaisseau Laurent Falhun

75 personnes dans un... F3

Le gros challenge de ce sous-marin, c'est d'arriver à faire vivre 75 personnes à bord dans un "tube" d'un peu plus de 73 mètres de long. "En surface habitable, on dit souvent qu'on a l'équivalent d'un F3", sourit son dernier commandant, le capitaine de vaisseau Laurent Falhun. "On tourne essentiellement en tiers__, donc trois équipes qui se relayent avec des rythmes particuliers. Dans le F3, nous sommes environ 55 au final, mais c'est déjà pas mal". Le maître-mot à bord : optimiser. L'infirmerie fait six mètres carrés, la salle de sport... deux mètres carrés : "on a juste un vélo d'appartement et une barre pour faire des exercices", précise le commandant.

Parfois, on a un jeune marin de 18-20 ans qui dort dans une couchette entre une torpille de plusieurs tonnes au-dessus de lui et un missile de plusieurs tonnes en dessous de lui - Capitaine de vaisseau Laurent Falhun

Le capitaine de corvette Laurent Falhun, dernier commandant du Rubis © Radio France - Pierre Coquelin

Exercice avec le Suffren

Le Rubis devait être retiré du service actif en 2017, mais il a finalement fait quelques années de plus en raison de son bon état général. Durant ses 39 années de service, il a réalisé 120.500 heures d'opération. Et rien n'est laissé au hasard, notamment dans l'assiette des occupants : "Le cuisinier a intérêt a être bon, sinon, il se fait vite rappeler à l'ordre par les officiers mariniers et leurs collègues. Notre commis, le chargé des provisions, arrive parfois à nous conserver des fruits frais pendant quarante jours, ce qui est une belle prouesse", explique le commandant.

Le Rubis a effectué sa dernière mission durant l'été 2022 en Méditerranée. Lors de sa dernière navigation entre Toulon et la pointe du Cotentin, il a d'ailleurs participé à un exercice avec le Suffren, en vue de l'entraînement des forces sous-marines. Parmi ses faits d'armes principaux, l'escorte du porte-avions Charles de Gaulle lors de la guerre en Afghanistan au début des années 2000 et sa participation à l'opération Harmattan au large de la Libye en 2011.

Le cuisinier dispose de seulement six à sept mètres carrés pour faire à manger aux quelques 75 hommes d'équipage © Radio France - Pierre Coquelin