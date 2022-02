EN IMAGES - Derniers préparatifs avant le Carnaval de Nice

Du 11 au 27 février 2022, Nice deviendra la Capitale mondiale des animaux sur le thème « Roi des animaux ». Le Carnaval fait son grand retour dans les rues de la capitale azuréenne. Une édition forcément sous le signe de la pandémie mais aussi de la renaissance puisque c'est presque un fonctionnement normal qui est prévu. Venez admirer le Roi, la Reine et leurs sujets et participer aux extravagants défilés de chars, de grosses têtes et aux élégantes Batailles de Fleurs.

Les gradins © Corbis - Fabien FOUREL

Ici le public pourra s'amasser deux ans après la dernière édition © Radio France - Fabien FOUREL

Au total, 17 chars ont été imaginés pour ce carnaval.