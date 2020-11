Des airs de "ville fantôme" à Bagnoles-de-l'Orne sans ses nombreux curistes

Les volets des grandes résidences sont baissés. Il n'y a plus aucune voiture sur les parkings du complexe thermal. "C'est désert et quand même assez impressionnant", indique Annick une habitante. Depuis le jeudi 29 octobre, jour de début du confinement, 800 curistes ont quitté Bagnoles-de-l'Orne. Cette petite commune de 2 600 habitants près d'Alençon est la seule station thermale du Grand-Est de la France. Sans ses habituels clients, on ne voit plus grand monde dans les rues et dans les commerces.

Des commerçants qui vivent surtout des curistes

Ghania tient une brasserie dans le centre-ville. Assise sur une marche à l'entrée, la gérante n'a pas le moral. "C'est vraiment difficile. Nous on travaille surtout avec les curistes et les touristes. On voit la différence ce n'est pas que le confinement. Il n'y a personne ici", explique-t-elle. Une grande partie des restaurants et hôtels ont tiré leur rideau en cette période. Dans la même rue, Linda, attend aussi les clients dans sa biscuiterie : "J'ai eu un peu de monde ce matin, parce qu'il y avait le marché. Après clairement, c'est un peu fantomatique."

Philippe a décidé de laisser ouvert son hôtel, même si la plupart des chambres sont inoccupées. © Radio France - Raphaël Aubry

Quelques habitants se rendent tout de même dans les commerces, mais ce n'est pas suffisant. Le Bagnoles est un des rares hôtels ouvert depuis le début du confinement. Le tableau de clés est plein en ce deuxième weekend de novembre. "Notre restaurant est fermé et l'hôtel ne fonctionne qu'avec les professionnels de passage, qui eux même sont moins nombreux avec le télé-travail. On est à 30 % de remplissage la semaine et encore", se désole Philippe le gérant.

Cinq mois de perdu dans la saison

Le complexe de station thermal B'O Resort devait fermer à la fin du mois de novembre, comme chaque année. Avec le premier et le deuxième confinement, les professionnels ont perdu cinq mois de leur saison, même s'il ont "plutôt bien travailler cet été". Les salariés et les saisonniers de l'établissement thermal ont été mis au chômage partiel. "C'est un coup dur non seulement pour nous, mais aussi pour tout le département", indique Betrand Daban le directeur général.

En ce mois novembre, les rues sont d'habitude très fréquentées par les curistes et les touristes. © Radio France - Raphaël Aubry

La commune ne devrait retrouver ses curistes qu'en février prochain, période à laquelle débute la saison à Bagnoles-de-l'Orne. 15 000 curistes ont été accueillis l'an dernier. Des chiffres qui ne cessaient de monter. "Il faudra plusieurs années avant de retrouver cette dynamique", commente le maire Olivier Petitjean. Il n'ont été qu'environ 8 000 cette année.