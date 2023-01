EN IMAGES - Des arbres de la Mayenne vont intégrer la charpente de Notre-Dame de Paris

Onze chênes du bois d'Hermet dans les Coëvrons à l'est de la Mayenne vont bientôt intégrer la charpente de Notre-Dame de Paris, détruite par un incendie en avril 2019. Ils ont été abattus en décembre 2022 et ce jeudi 26 janvier 2023, ils ont été débardés, c'est-à-dire apportés sur le bord du chemin du bois pour faciliter leur enlèvement en camion. Début février, ils partiront direction les Ateliers Perrault dans le Maine-et-Loire.

À 80 ans, Claude Cesse, retraité, a accepté de débarder les chênes pour Notre-Dame de Paris. © Radio France - Selma Riche

"L'âme de cette forêt dans la cathédrale"

Nathalie Chezot, propriétaire et exploitante d'une partie du bois, a répondu sans hésiter au deuxième appel aux dons pour la reconstruction de la cathédrale. "Pour tout vous dire, j'en ai même pleuré quand on les a sélectionnés parce que c'est mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père qui gèrent cette forêt depuis quatre générations", explique la propriétaire, très émue. "C'est vraiment l'âme de cette forêt, l'âme de toutes les personnes qui y travaillent qui sera un petit peu à la cathédrale."

Onze chênes vont faire partie de la nouvelle charpente de la nef et du chœur de Notre-Dame de Paris. © Radio France - Selma Riche

"Des chênes de 80 ans à Notre-Dame, c'est tout un honneur pour moi"

Les chênes sont âgés de 70 à 100 ans. Pour les choisir, il a fallu répondre à un cahier des charges très précis, notamment sur leur hauteur et leur largeur : entre 13 et 17 mètres de haut et 30 et 50 cm de diamètre. Roger Bouvier, garde forestier du bois depuis 1958, les a sélectionnés avec beaucoup d'émotion. "Ce sont les plus beaux arbres de la propriété qu'on a prélevés, que j'ai vu grossir ici. Je les ai vus petits. Des chênes de 80 ans arrivés à Notre Dame, c'est tout un honneur pour moi."