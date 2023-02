EN IMAGES - Des aurores boréales en France, un phénomène rare qui va se multiplier dans les années à venir

C'est un spectacle extraordinaire que le ciel a offert à quelques amateurs d'astronomie dans le nord de la France : des aurores boréales, habituellement observées sous des latitudes bien plus hautes. Quasiment invisibles à l'oeil nu, elles ont pu être photographiées en Bretagne, dans le Nord et le Pas-de-Calais, dans la Manche, en Vendée, en Bourgogne et même dans le Poitou ces deux dernières nuits. Le phénomène devrait s'intensifier dans les années à venir, non pas à cause du réchauffement climatique, mais à cause du cycle de vie du Soleil.

Sur la plage de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée, Benjamin Mahias raconte avoir eu "un doute" avant de prendre ses clichés, "car à l'œil nu on ne voyait rien". La luminosité des particules est trop faible. Mais en pose longue, son appareil photo, qui peut emmagasiner davantage de lumière, révèle les "lumières du Grand Nord".

Il n'est pas le seul à avoir admiré ces aurores boréales. Le photographe Mathieu Rivrin a ainsi capturé un magnifique cliché du Mont Saint-Michel . "Je commençais à ne plus du tout y croire et en quelques secondes aux alentours de 22h, alors qu'une partie du matériel était rangé, le ciel a pris une teinte rouge et une aurore a parcouru d'est en ouest la baie du Mont Saint-Michel. Moment d'intense panique où il faut refaire les réglages, refaire le cadrage, refaire la mise au point en quelques secondes..."

Des clichés qui se méritent ! Température "ressentie de 0°C", témoigne Mathieu Rivrin. Florian Bigand, photographe amateur interrogé par France Bleu Nord , a dû attendre que les éclairages publics soient tous éteints. Vers minuit, le spectacle commence. "Au début, on apercevait une petite lueur rougeâtre dans le ciel", raconte-t-il. Grâce à son appareil photo, il peut "observer ça mieux qu'à l'œil nu parce que le boîtier photo nous permet de capter plus de lumière qu'à l'œil nu", explique l'apprenti astronome.

Un moment magique : "J'ai failli verser une larme au moment de faire ma première photo ! C'est un rêve que j'ai d'aller dans les pays nordiques pour voir ces aurores boréales, alors les voir en France, chez moi, c'est vraiment exceptionnel !"

Qu'est-ce qu'une aurore boréale ?

"De temps à autres, le champ magnétique" solaire va "changer de configuration", explique Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Un phénomène qui dégage une énergie colossale. On peut alors assister à une éruption solaire qui, si elle est suffisamment puissante, sera accompagnée d'une "éjection de masse coronale" dans le langage scientifique, un gigantesque nuage de plasma solaire expulsé du Soleil.

Ci-dessous, l'une des éruptions ayant provoqué les aurores de ces derniers jours, où l"éjection de masse coronale" (ou "CME en anglais) est bien visible.

En fonction de la localisation de cette éruption sur le Soleil, ces éruptions peuvent transporter des particules solaires jusqu'à la Terre. Elles mettent deux jours pour parcourir les 150 millions de kilomètres.

La vitesse de ce vent solaire peut atteindre 2.500 km/secondes. Fort heureusement pour nous, le champ magnétique terrestre, ou "magnétosphère", nous protège de ce vent solaire tel un bouclier. Sauf... au niveau des pôles. Des particules solaires peuvent y être précipitées, provoquant des aurores polaires. "Ces particules chargées vont exciter les particules de l'atmosphère, notamment l'oxygène et l'azote, qui vont donner respectivement le vert et le rose" d'une aurore boréale, indique Éric Lagadec.

Illustration du champ magnétique terrestre, ou "magnétosphère". © AFP - MARK GARLICK / SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB / Science Photo Library

Est-il normal d'observer des aurores en France ?

De part la forme du champ magnétique terrestre, les aurores sont plus généralement observées près des pôles. "Ces aurores sont dues à l'interaction entre le gaz chauffé et magnétique" expulsé par le Soleil, "avec la terre, notamment son champ magnétique aux pôles. On les observe plus facilement dans des zones proches des pôles", explique l'astrophysicien.

Mais si l'éruption solaire est suffisamment puissante, des particules peuvent arriver jusqu'à nous. En période de grosse activité solaire, on a ainsi observé des aurores boréales à Paris. "Quand il y a des tempêtes solaires, ces aurores peuvent être observées à d'autres latitudes : sous les tropiques pour la grande tempête de 1859. La légende dit que cette nuit de septembre 1859, il était possible de lire le journal à la lumière des aurores !" raconte Eric Lagadec.

Des aurores de plus en plus fréquentes et intenses

Des aurores polaires ("boréales" ou "australes", selon qu'elles ont lieu au pôle Nord ou au pôle Sud) se produisent régulièrement, le "vent solaire" soufflant sur le champ magnétique terrestre de façon continue. Les pays du Grand Nord en enregistrent jusqu'à plusieurs centaines par an. En revanche, les aurores les plus spectaculaires et les plus fréquentes ont lieu lors du pic d'activité solaire, tous les 11 ans.

"Le Soleil suit un cycle d'activité de 11 ans", détaille Eric Lagadec, astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Or "le prochain pic est prévu en 2025". Plus précisément en juillet 2025. À l'approche de ce pic, "on a donc de plus en plus d'éruptions". Elles sont aussi de plus en plus fortes, et observées à des latitudes de plus en plus basses.

Est-ce que c'est dangereux pour nous ?

Si les lumières dansantes sont magnifiques à observer, il ne faut pas oublier qu'elles sont le fait d'un phénomène magnétique puissant. "Ces éruptions solaires sont les événements les plus énergétiques du système solaire, souligne l'astrophysicien. Une éruption solaire peut émettre une énergie équivalente à un milliard de fois la bombe Hiroshima".

Une "grosse tempête solaire pourrait avoir des impacts très forts" sur nos moyens de communication notamment, assure-t-il. Celle de 1859 avait d'ailleurs "engendré de forts champs électriques qui ont brûlé des télégraphes", "l'internet de l'époque".

De nos jours, les particules émises par une tempête solaire puissante pourraient avoir "des impacts sur les satellites", et même les "détruire", perturbant les "réseaux GPS" par exemple, avait déjà détaillé Eric Lagadec sur France Culture lors d'une précédente éruption solaire. Une éruption solaire d'importance pourrait même provoquer une "tempête électrique" : "trop d'énergie sur le réseau électrique, ce qui peut entraîner une saturation". Cela s'est déjà produit en 1989, lorsqu'"une tempête solaire a provoqué une coupure d'électricité de 6 heures au Québec", immergeant six millions d'habitants dans le froid et le noir.

Une tempête solaire pourrait même engendrer un arrêt partiel ou total du réseau internet, et ce pour plusieurs mois. Quant aux astronautes de la Station spatiale internationale, "il ne faut pas qu'ils se trouvent dehors au moment où ces particules chargées arrivent".

D'autres aurores polaires pourraient à nouveau être observées ce mardi soir, même si les chances sont plus faibles. Si le phénomène venait à se reproduire, "éloignez-vous des lumières, regardez vers le nord ! Et faites de longues poses (20-30") à ISO 1600 ou 3000 avec votre appareil photo sur trépied", conseille Eric Lagadec.