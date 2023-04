EN IMAGES. Des centaines de personnes à la Necronomi’con, le rendez-vous des fans de cosplay à Andelnans

Des costumes dignes de films d'horreur, d'animés japonais, ou encore de jeux vidéo bien connus du grand public... pour ne pas dénoter dans les allées de la Necronomi'con ce samedi et ce dimanche 16 avril, mieux vaut faire preuve d'originalité. Des centaines de personnes se retrouvent au Parc des expositions d'Andelnans pour un rendez-vous incontournable des fans de cosplay.

Il a fallu plusieurs heures de préparation à certains visiteurs. © Radio France - Emma Steven

"Je suis assez timide en temps normal. Aujourd'hui je rentre dans la peau d'un personnage et je joue un rôle, ça me permet de me sentir mieux dans ma peau", raconte ce jeune homme déguisé en personnage Pokémon. Comme beaucoup de participants, il a fait plusieurs heures de route pour venir découvrir ce salon.

Certains visiteurs participent au concours de cosplay. © Radio France - Emma Steven

"On rencontre de nouvelles personnes qui sont autant passionnées que nous. On discute de nos costumes, de la façon dont on les a fabriqués et conçus, c'est super agréable et ça nous sort du quotidien", témoigne Violette. Elève en classe de terminale au quotidien, elle a voulu se mettre dans la peau de "Sucrose", une alchimiste qui aide un voyageur dans un jeux vidéo asiatique. Elle est venue avec une amie qui participe au concours du plus beau déguisement.

Il est aussi possible de découvrir des versions anciennes de jeux vidéo bien connus. © Radio France - Emma Steven

Au programme aussi : des spectacles d'hypnose, des représentations de sabre laser et de nombreux stands pour faire des achats en tout genre. De quoi repartir avec un souvenir de cette journée.

Parmi les activités : des démonstrations et des initiations au sabre laser. © Radio France - Emma Steven

Pratique : Samedi 15 avril jusqu'à 20h et dimanche 16 avril de 10h à 19h.