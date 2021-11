[EN IMAGES] Des centaines de personnes crient leur ras le bol des violences contre les femmes à Caen

Caen a répondu présent pour la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. En début de soirée, des centaines de personnes ont participé à une manifestation dans le centre-ville.

Au rythme de chants dénonçant notamment le patriarcat, les inégalités et l'insécurité, le cortège a visité plusieurs endroits jugés peu sûrs, comme les abords du château, le Vaugueux, ou encore le secteur de l'université.

De très nombreuses manifestants ont fait entendre leur voix, dénonçant le machisme et le manque de justice entre autres © Radio France - Esteban Pinel

Dans le collimateur de bon nombre de manifestantes : les soirées caennaises. Entre les rues dangereuses et le fléau du GHB en soirée remis en lumière par le mouvement Balance ton bar, Alexandra confie certaines inquiétudes : "On se méfie plus. Est ce qu'on doit prendre un verre en boite ? Doit on garder nos verres ? C'est fou d'en arriver là mais on en vient à hésiter à sortir."

La manifestation se fait voir dans la nuit. Tout sauf un hasard, car les nuits caennaises ne seraient guère sûres pour les femmes. © Radio France - Esteban Pinel

Le cortège a également entonné plusieurs chants demandant aux autorités et à la justice de mieux répondre à la situation.