EN IMAGES - Des chênes du Loiret abattus pour reconstruire la flèche de Notre-Dame-de-Paris

Des arbres du Loiret seront bientôt en haut de Notre-Dame-de-Paris ! Près de deux ans après l'incendie qui a ravagé la cathédrale, des propriétaires - publics et privés - de forêts se mobilisent pour sa reconstruction. Ils font don d'un millier de chênes pour reconstruire la flèche de Notre-Dame. En tout, 4 000m3 de bois sont nécessaires pour reconstruire les éléments détruits : 2 500m3 pour la flèche et le transept. Et 1 500m3 pour la nef et le choeur.

Deux autres chênes du Loiret comme celui-ci seront abattus pour reconstruire la flèche de Notre-Dame-de-Paris. © Radio France - Marine Protais

Trois chênes viendront du Loiret. Les autres sont issus de toute le France. L'ensemble des treize régions du pays participent à ce don. Pour Michel Druilhe, président de France Bois Forêt - l'interprofession nationale qui coordonne la mise à disposition de ces chênes - il est très important que cette mobilisation soit nationale.

Toute la France reconstruit Notre-Dame, c'est symbolique ! Cette cathédrale est un emblème national, un monument mondialement connu. Donc il était important que l'ensemble du pays participe à sa reconstruction. - Michel Druilhe, président de France Bois Forêt

Mille chênes venus de toute la France serviront à la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris. © Radio France - Marine Protais

Il ajoute par ailleurs que 50% de ce bois est fourni par des particuliers. L'autre moitié par l'Office national des forêts, qui gère les forêts de l'Etat et des communes. L'ONF Val de Loire va ainsi donner trois chênes. Le premier a été abattu ce jeudi en forêt d'Orléans.

Une opération expresse

Trois hommes, deux scies, une hache et moins de dix minutes, cela suffit à faire tomber ce chêne vieux de 200 ans.

Une fois au sol, il faut vérifier que l’arbre est en bonne santé, insiste Michel Druilhe, afin qu'il puisse être utilisé notamment comme poutre pour soutenir la flèche de la cathédrale. "L'arbre a été sélectionné parce qu'il était rectiligne, il avait un fil droit, le bon diamètre et la bonne hauteur. Mais on ne sait pas ce qu'il a à l'intérieur. Donc maintenant, on doit regarder s'il y a un défaut sur le pied et si oui, jusqu'à quelle longueur."

Une fois l'arbre tombé, il faut s'assurer qu'il n'est pas malade. © Radio France - Marine Protais

Verdict : le pied du chêne est pourri. Il faudra donc le purger.

Deux ans de séchage avant utilisation

Dix-huit mètres de bois vont malgré tout pouvoir être récupérés, mais ils ne seront pas utilisables dans l'immédiat. Ils doivent sécher pendant un an et demi à deux ans, explique Damien Roger, propriétaire de la scierie Roger à Ingrannes.

Dix-huit mètres de ce bois pourront être utilisés dans le cadre de la reconstruction de Notre-Dame-de-Paris. © Radio France - Marine Protais

Il ne faut pas prendre des bois trop verts. Ils risqueraient de travailler, c'est-à-dire de se tordre. - Damien Roger, propriétaire d'une scierie

Il n'est pas question de prendre ce risque pour Christophe Poupat, le directeur de l’Office national des forêts Val-de-Loire, très heureux de participer à la reconstruction de la cathédrale. "Cet arbre a été éduqué par plus de dix générations de forestiers, donc on est fier de le valoriser de façon exceptionnelle !" Il espère désormais que ce bois restera au sommet de Notre-Dame "pour les 800 à 1 000 prochaines années."

L'Office national des forêts Val-de-Loire se dit "fier" de fournir ces chênes. © Radio France - Marine Protais

Le bois devrait être livré début 2023 aux charpentiers, date officielle du début des travaux. Et si les délais sont tenus, France Bois Forêt assure "qu'il y aura un culte à Notre Dame de Paris avant le 15 avril 2024", soit cinq ans jour pour jour après l'incendie.