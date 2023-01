EN IMAGES - Des chèvres mangent les sapins de Noël à la ferme de Sévy à Saint-Pargoire

Vous ne savez pas quoi faire de votre sapin de Noël qui est resté dans votre salon ? Vous pouvez le donner à manger aux chèvres et aux moutons de la ferme de Sévy à Saint-Pargoire. Pour la troisième année consécutive, tous les sapins naturels peuvent y être déposés, sur rendez-vous et gratuitement, pour éviter de les jeter. Et ce, jusqu'au 20 janvier.

Les chèvres mangent d'abord les épines du sapin. © Radio France - Morgane Guiomard

Un repas de fêtes pour les animaux de la ferme

Depuis Noël, une dizaine de sapins y ont été déposés. Tous dispatchés aux quatre coins de l'enclos des moutons et des chèvres qui se régalent. "D'abord, ils se jettent sur tout ce qui est épineux. Ça leur apporte des vitamines, des oligoéléments. Et après, c'est la sève sur le tronc et sur les branches. Il aiment beaucoup" explique celle qui fait de la médiation animale et qui gère la ferme, Séverine Montfort. Il faut que le sapin "soit encore vert et surtout qu'il n'y ait pas eu de produits chimiques dessus. Donc pas de bombe à neige, pas de paillette."

Et ça permet de dire au revoir à son sapin de façon rigolote. Surtout pour les enfants, "ils sont souvent tristes de défaire le sapin. Là, ils reprennent le sourire un petit peu parce qu'ils voient que les chèvres et les moutons le mangent. Et puis, ça leur permet de caresser un peu tous ces animaux."

Les chèvres de la ferme de Sévy à Saint-Pargoire. © Radio France - Morgane Guiomard

Une manière écologique de jeter son sapin

Cette solution pour jeter son sapin après les fêtes prend en compte une dimension environnementale. Ce qui plait à Agnès Dardenne Vansse, une habitante de Saint-Pargoire. "Je n'avais pas envie d'acheter un sapin, de le faire couper pour après le jeter. Mais là, c'est vrai que le fait d'avoir un joli sapin à Noël et après de pouvoir en faire faire quelque chose d'intéressant, ça m'intéresse beaucoup plus. Ça fait un recyclage plus écologique que de le jeter dans la nature."

Une solution même plus écologique que le sapin en plastique. Celui la, les chèvres ne le mangent pas. Et il faut le garder au moins 20 ans pour qu'il soit moins polluant qu'un sapin naturel acheté chaque année.

Infos pratiques

Pour prendre rendez-vous et déposer son sapin, il faut contacter Séverine Montfort au 06 70 75 52 94. Vous pouvez le faire jusqu'au 20 janvier.