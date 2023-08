EN IMAGES - Des cyclistes naturistes ont débuté leur Tour de France à Nantes

Vous connaissez sûrement le Tour de France, mais connaissez-vous le Tour de France tout nu ? De son vrai nom World Naked Bike Ride, cette boucle est très sérieuse : 11 étapes entre Nantes et Paris, en passant par La Rochelle, Narbonne, ou encore Lyon, le tout dans le plus simple appareil. Objectifs : mettre en garde contre la fragilité des cyclistes sur la route, le réchauffement climatique, mais aussi le manque de libertés dans l'espace public.

"C'est tellement plus agréable d'être nu au soleil" - Hubert

Stoppés l'an dernier aux portes de Nantes par arrêté préfectoral, les 12 naturistes participants ne comptent pas en rester là. Pour la première étape de cette deuxième édition, ils sont partis ce dimanche 6 août 2023 du parc de Broussais, quartier Doulon à Nantes, pour faire ensuite une boucle en centre-ville.

Le string bien ajusté et les pneus de vélo gonflés, Hubert, tout droit venu d'Avignon, n'aurait manqué ça pour rien au monde : "J'aime être nu et ne pas avoir de vêtements, tout simplement. C'est tellement plus agréable d'être nu au soleil."

Hubert (au centre), originaire d'Avignon, participe au périple à vélo nu © Radio France - Léonie Cornet

Comme lui, une douzaine de cyclistes sont venus braver l'interdiction de la préfecture pour pédaler nus dans les rues de Nantes. Une première pour Michel, 67 ans, originaire de Béziers : "Le corps parfait, ça n'existe quasiment pas. Une fois qu'on a compris ça, on est très tolérant. Je crois que les naturistes sont bien pus tolérants que les textiles."

Tolérance et écologie

Un message de tolérance, donc, mais pas que, pour Jean-François Feunteun, le président du "Mouvement naturiste", association basée en Haute-Vienne, à l'origine de l'événement : "Nous sommes aussi nus et fragiles que l'est la planète aujourd'hui, résume-t-il. La raison de la nudité, c'est justement pour représenter cette fragilité qui est celle de toute l'humanité. Si l'on continue dans cette voie, c'est l'humanité qui risque de disparaitre."

L'association "Mouvement naturiste" est à l'origine de cette manifestation © Radio France - Léonie Cornet

Juste avant le départ, les naturistes se peignent le corps avec de la peinture bleue. Des soleils, des fleurs et des cœurs en guise de message de paix. Ensuite, c'est le moment de dire adieu au string ou au caleçon et de se mettre en selle.

Cinq naturistes verbalisés, le président gardé à vue

Mais seulement quelques mètres plus loin, la police leur fait barrage : "Monsieur, arrêtez-vous, s'il vous plait !", indique l'agent de police à Hubert, désormais entièrement nu. "Vous voyez où la liberté d'expression se termine en France ?" ironise Jean-François Feunteun.

Rouler tout nu à vélo à Nantes, ce n'est donc pas pour tout de suite. Jean-François Feunteun a terminé la journée en garde à vue. Cinq autres naturistes, dont Hubert, devront payer une amende de 135 euros pour exhibitionnisme.

Les 11 étapes du Tour de France tout nu

6 août : Nantes (départ)

8 août : La Rochelle

10 août : Bordeaux

12 août : Toulouse

13 août : Narbonne

15 août : Millau

17 août : Clermont-Ferrand

19 août : Lyon

20 août : Besançon

22 août : Metz

24 août : Paris (arrivée)