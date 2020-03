EN IMAGES - Des dessins d'enfants pour les soignants à l'appel du Secours populaire de Côte-d'or

Apporter de la chaleur, de la tendresse et de l'amour. L'apporter au personnel soignant, mais aussi aux personnes âgées, et à tous ceux qui luttent contre la maladie. C'est dans ce but que le Secours populaire de Côte-d'Or a demandé aux enfants intéressés de réaliser des dessins, avec le soutien de leur établissement scolaire.

Ce dimanche, une première série de dessins est donc révélée par l'association. "Des centaines d'autres arriveront", précise le Secours pop dans un communiqué. Ils ont été dessinés par des enfants âgés de 3 à 14 ans, qui sont donc élèves au collège ou dans une école maternelle ou élémentaire du département.

© Radio France

