EN IMAGES : Des exercices militaires ultra-réalistes à Charleville-Mézières

Jusqu'à vendredi, près de 500 militaires sont déployés dans Charleville-Mézières, et plus d'une centaine de véhicules. Des exercices grandeur nature sont réalisés, pour s'entraîner en vue d'opérations réelles.

Charleville-Mézières, France

Environ 500 militaires sont déployés jusqu'à vendredi dans Charleville-Mézières, et une centaine de véhicules. Le 3ème régiment du génie, mais aussi une section de génie belge et une section de sapeurs britanniques. Une opération organisée environ tous les deux ans, depuis 2003 : des scénarios rodés, qui permettent de se préparer pour des interventions en France ou à l'étranger, comme ça a été le cas par exemple en Centrafrique ou au Mali. Et des images impressionnantes.

Des militaires franchissent la Meuse. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Plus d'une centaine de véhicules déployés. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Des rebelles ont été capturés. Un chien entraîné guette, au cas-où l'un d'eux s'échapperait. © Radio France - Louis-Valentin Lopez