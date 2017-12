EN IMAGES - Des fans nordistes de Depeche Mode font le buzz

Les nordistes de Secret Garden, considéré comme l'un des meilleurs "tribute" de Depeche Mode, a été mis à l'honneur sur la page Facebook du groupe britannique. Une belle vitrine internationale pour ce quatuor de fans, formé il y a 8 ans.

Enjoy the silence, Personal Jesus... Des titres qui n'ont aucun secret pour les Secret Garden, un groupe nordiste fondé il y a 8 ans. D'ailleurs, Secret Garden, c'est une référence directe à une chanson des 4 Britanniques de Basildon : un titre de 1982, de l'album A Broken frame. Rodolphe a 44 ans. Depeche Mode, c'est une passion pour ce fonctionnaire. "Depuis 1986 environ. Depuis, j'achète les disques, je rachète les remix... Je les ai déjà vus une quinzaine de fois en concerts en Belgique, en Allemagne et en France bien sûr", précise le Nordiste.

Il y a 7 mois, le Lillois a eu une idée. "Depeche Mode met chaque jour à l'honneur un fan ou un groupe de fan sur sa page Facebook. _J'ai postulé, en envoyant des liens de nos vidéos_. Pas de réponse, jusqu'à la semaine dernière : un mail me demandant d'envoyer 4 ou 5 articles en anglais dans les 24 heures. Sur le coup, je me suis dit : faut pas se tromper", sourit le chanteur.

Un jardin secret pas si secret

Bingo ! Le 4 décembre, une photo de Rodolphe et un petit texte sont publiés sur la page Facebook du groupe. Un portrait du chanteur et des Secret Garden qui se termine sur : "Notre rêve secret est de les rencontrer". "Mais pour reprendre les paroles de la chanson : "Our secret garden is not so secret anymore ("Notre jardin secret n'est plus si secret")", ajoute Rodolphe. "On aimerait profiter de leur venue au Main Square Festival en juillet prochain pour réaliser notre rêve", ajoute-t-il. "Je ne sais pas ce que leur dirais, mais ce serait un vrai moment de plaisir", précise Jean-Marie, 42 ans, guitariste de la région lensoise.

Le groupe nordiste a partagé la publication de la page Facebook de Depeche Mode - Capture d'écran

Un groupe de fans qui cultive la Depeche Mode attitude. Sur scène, Rodolphe est un Dave Gahan plus vrai que nature: mêmes costumes, même mimiques. La ressemblance est frappante. "En tant que groupe tribute, on essaye de reprendre fidèlement les chansons de Depeche Mode : le son, le décor, la voix... sans tomber dans la parodie", explique Rodolphe, le chanteur des Secret Garden.

Les messages d'encouragement se multiplient. Croatie, Allemagne, Californie... on leur écrit de partout. "Le meilleur tribute de Depeche Mode sans contestation", écrit un fan. "_C'est sympa de lire ça. Le plus touchant, c'est tout ce qui se rapporte à la fidélité. Q_uand quelqu'un écrit : "quand on ferme les yeux, on croit entendre les vrais", c'est top", confie Jean-Marie, à la guitare et au clavier.

Quelques lignes et une photo qui ont déjà leur petit effet : les visites de leur site ont explosé. Pas étonnant quand on sait que la page Facebook de Depeche Mode rassemble plus de 7 millions d'abonnés !