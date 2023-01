EN IMAGES - Des fèves à l'effigie des animaux du Refuge de l'Arche dans une boulangerie de Saint-Fort

Franck Ricard façonne ses brioches des rois et il n'oublie pas de cacher la fève, originale cette année. Le boulanger et patron de La P'tite Zoé à Saint-Fort dans l'agglo de Château-Gontier-sur-Mayenne a eu l'idée de faire fabriquer des fèves plates et rondes à l'image des animaux sauvages du Refuge de l'Arche.

Entre 2.000 et 3.000 galettes fabriquées

Franck Ricard a fait appel à un fabricant de fèves français, basé dans l'Isère près de Grenoble. © Radio France - Selma Riche

" L'idée est venue parce que le fondateur du Refuge, Christian Huchedé, est un habitué de la boulangerie, explique Franck Ricard. Comme on avait l'idée de mettre en avant une association locale, on a pensé à Christian." Le boulanger s'est donc rapproché de la direction du Refuge pour récupérer les photos des animaux, qu'il a ensuite transmises au fabricant de fèves, situé en Isère.

Un perroquet, un lion, une autruche ou un ourse se cache peut être dans votre galette des rois ! © Radio France - Selma Riche

50 centimes par galette seront ainsi reversés à l'association située à Château-Gontier-sur-Mayenne, "à peine à 800 mètres de la boulangerie", précise Franck Ricard. Et avec entre 2 000 et 3 000 galettes des rois fabriquées cette saison, "on aura de quoi remettre un bon chèque au Refuge de l'Arche."

Cette année, la boulangerie La P'tite Zoé fabrique entre 2.000 et 3.000 galettes ou brioches des rois. © Radio France - Selma Riche

Franck Ricard vend deux tiers de brioches des rois et un tiers de galettes à la frangipane. © Radio France - Selma Riche

VIDÉO - Des collectionneurs de Laval possèdent 30.000 fèves

