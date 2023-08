EN IMAGES - Des fouilles archéologiques sur la place Félix Faure à Lillebonne

Un chantier un peu particulier se déroule depuis le 31 juillet à Lillebonne et jusqu'au 25 août. Une quinzaine d'étudiants bénévoles venus de toute la France, s'activent et fouillent le sol de la place Félix Faure. Ces jeunes étudient l'archéologie ou sont fraîchement diplômés. Ils ne viennent pas en Normandie et à Lillebonne par hasard : une campagne de fouilles a été menée en 2021 à quelques mètres de là où ils ont décidé de fouiller cette année. A l'époque, des traces d'habitations ainsi que deux murs massifs ont été trouvés, ainsi que du petit mobilier.

Rebelotte donc cette année, sous l'impulsion de Caux Seine Agglo. Cette fois, l'équipe d'archéologues s'est attaquée à un endroit bien précis, juste devant le théâtre romain de Lillebonne. A la place du parking, on voit désormais un immense trou rectangulaire, assez profond. On voit seulement la tête des archéologues dépasser. "On a défini ce secteur de la place parce qu'en 1986, il y a une réfection de la conduite d'eau qui avait laissé des vestiges monumentaux", explique Jonas Parietas, chargé d'études en archéologie pour Caux Seine Agglo.

"On est en plein milieu urbain, donc les habitants de Lillebonne nous voient travailler. C'est important parce que notre but, c'est de transmettre les connaissances que l'on va acquérir, et de manière générale. On a des retours positifs, on croise des gens qui sont content que de voir que le passé de Lillebonne intéresse, voient aussi que c'est un vecteur de développement en lien avec le musée, et qui peut amener des visiteurs à se rendre à Lillebonne pour voir l'avancée des fouilles, connaitre aussi les vestiges qui ont été découverts", ajoute-t-il.

L'opération de déblaiement. © Radio France - Marianne Naquet

L'équipe sait que dans le secteur où elle cherche, il y a des trouvailles à faire. Il n'y aura pas de "trésor" mais des objets du quotidien, à priori de la "verrerie, des bijoux, de la céramique". Pour trouver tout cela, il faut creuser, aller au moins jusqu'à deux mètres de profondeur. "On déblaie, on creuse, et on enlève de la terre pour atteindre les niveaux qui nous intéressent, c'est-à-dire les niveaux antiques", explique Aubin.

Cet étudiant qui passe en troisième année d'archéologie vient d'Aix-en-Provence. Pendant trois mois, il sera logé, blanchi, nourri, comme les autres bénévoles. L'occasion pour certains étudiants de franchir un cap dans leur formation : "jusqu'ici, on avait que la théorie, là, on est dans la vraie pratique", confirme Barbara, venue de Lyon.

Encore plusieurs couches avant d'atteindre les "niveaux antiques". © Radio France - Marianne Naquet

Ouverture au public

Du 4 au 27 août, chaque mardi et et vendredi, entre 15h et 17h30, vous pouvez venir voir le chantier et échanger avec les médiateurs pour comprendre l'intérêt d'un chantier.

Et journée spéciale le 19 août, de 10h à 16h45, journée "dans la peau d'un archéologue", réservées aux adolescents de 13 à 17 ans passionnés d'archéologie.