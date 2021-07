EN IMAGES - Des fourgons accidentés exposés sur l'aire d'autoroute de Montélimar

A l'heure des départs en vacances, les automobilistes qui s'arrêtent sur l'aire d'autoroute de Montélimar, sur l'A7, auront de quoi s'occuper pendant leur pause. Vinci y a exposé une série de fourgons de patrouilleurs, tous plus cabossés les uns que les autres. Ils sont 26, très précisément, comme le nombre de véhicules jaunes percutés par des routiers ou des automobilistes depuis le début de l'année.

Les patrouilleurs, "Saint-Bernard de l'autoroute"

Devant ce spectacle, plusieurs passants s'arrêtent, interpellés. "C'est terrible", commente Nicole. L'Avignonnaise et ses petits-enfants prennent le temps de lire les écriteaux devant chaque fourgon accidenté. "J'admire ces [patrouilleurs], qui prennent des risques, quand on les voit traverser pour aller chercher un pneu, c'est dingue. Je leur tire mon chapeau". Puis la grand-mère se tourne vers Kaïs, Camélia et Kayla et leur répète, à plusieurs reprises, qu'il faut faire bien attention sur la route. "Quand on voit des camions comme ceux-là, il faut ralentir."

Ces 26 fourgons accidentés, cela représente un véhicule percuté chaque semaine depuis le début de l'année. © Radio France - Marie Roussel

Mais ce n'est pas acquis chez tous les automobilistes, et c'est bien le problème. "Certains l'ont intégré, d'autres pas encore, il y a encore un travail de pédagogie à faire et on est là pour cela, détaille Fabrice Russo, directeur régional d'exploitation adjoint. Les femmes et les hommes en jaune, ce sont les Saint-Bernard de l'autoroute. Ils sont là pour garantir la sécurité de chacun. Si on intègre pas cela dans nos comportements, on les met en danger."

Lors des interventions, les patrouilleurs sont fort heureusement à l'extérieur du véhicule. © Radio France - Marie Roussel

Samuel, qui travaille depuis 21 ans sur les autoroutes, peut en témoigner. Son fourgon, en intervention, a été percuté par un poids-lourd il y a une dizaine d'années. "Je vois encore le regard de ce camionneur, qui s'est trouvé surpris". Estime-t-il faire un métier dangereux ? Samuel invite les gens à s'arrêter sur l'aire d'autoroute pour s'en rendre compte, par eux-mêmes. L'exposition est visible jusqu'au mardi 19 juillet.