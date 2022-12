EN IMAGES - Des grands chefs cuisinent des soupes pour une association en Dordogne

Il fait très froid dehors, et de la fumée sort des marmites. Velouté de lentilles façon petit salé, carottes, patates douces et curcuma, crème d'artichaut de Jérusalem au foie gras : ça sent très bon sous le chapiteau. Pour la quatorzième année consécutive, 14 chefs de Dordogne ont préparé des marmites et des marmites de soupe, plus de 400 litres en tout, pour "les soupes des cœurs des chefs".

Plus de 400 litres de soupe

Avec des membres du Rotary, les chefs se sont réunis sous un chapiteau, à côté du marché de Bergerac, pour vendre leurs soupes. Il y a des soupes en bouteille à emporter pour midi, ou de la soupe chaude à déguster sur place. Christian tient dans sa main un petit gobelet : lentilles-corail. "C'est excellent ! Moi j'y arrive pas chez moi, à faire des équilibres comme ça. Je fais attention, je commence même à avoir des habitudes, je suis fan de certains chefs là", dit en riant.

Cette année, les bénéfices seront reversés à l'association La Belle Equipe. Elle anime des activités pour les résidents de l'Ehpad de l'hôpital. L'argent servira à fêter les anniversaires, une fois par mois, des résidents. Vincent Arnould le chef étoilé du Vieux Logis à Trémolat a cuisiné un velouté d'oignons à l'emmental. "C'est sympa, c'est pour une bonne cause. Et puis ça nous permet de nous retrouver", dit-il en souriant.

Les chefs ont cuisiné plus de 400 litres de soupe ! © Radio France - Nathalie Coursac

Les chefs se sont installés sous les chapiteaux. © Radio France - Nathalie Coursac