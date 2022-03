EN IMAGES - Une journée portes ouvertes pour monter en haut de la centrale Emile Huchet de Saint-Avold

Certains ont passé leur carrière entière dans cette centrale. "Pratiquement toute ma vie", ajoute Jean-Marie, ancien salarié de Emile Huchet à Saint-Avold. Alors pour se souvenir une dernière fois du bon vieux temps, ils étaient nombreux ce samedi à venir profiter d'une journée portes ouvertes. Parce que le 31 mars prochain, la production d'électricité à partir de charbon, jugée trop polluante, devrait définitivement s'arrêter pour faire progressivement de la place à l'hydrogène vert.

Une prolongation possible

Cet hiver, la centrale Emile Huchet tournait déjà à plein régime, pour compenser une pénurie d'électricité. "Jamais nous n'avons autant produit, c'est une horloge suisse", confient certains employés pendant la visite. Mais la guerre en Ukraine pourrait changer la donne et le gouvernement envisagerait un report de la date de fermeture. "On voit bien que le sujet est sur la table", explique Jean-Michel Mazalerat, le président de GazelEnergie, qui exploite le site. "S'il fallait se mobiliser pour la sécurité du système, on serait heureux de se mobiliser." Même s'il ne compte pas ralentir pour autant le passage à l'énergie verte. Le distributeur du réseau RTE effectue en ce moment une étude dont les conclusions seront rendues les prochains jours.

Vue sur le site biomasse depuis une chaudière. © Radio France - Arthur Blanc

Ainsi, le sujet est sur les lèvres de nombreux visiteurs, dont d'anciens salariés, nostalgiques. "C'est dommage que la centrale ferme", explique Sylvain, presque la larme à l'œil. Et lorsque l'on prend 92 mètres de hauteur, en haut d'une chaudière, la vue donne au-delà de la frontière allemande. "La fumée au loin, c'est une centrale à charbon allemande qui fermera en 2035, alors que nous c'est en 2022", se désole le guide David.

Vue vers Saint-Avold © Radio France - Arthur Blanc

Quoiqu'il en soit, participer à cette visite leur rappelle de beaux souvenirs. Même si, "ça a beaucoup changé", rappelle Guy. "Avant, il y avait parfois pas loin de 400 salariés, ça bougeait partout. Là, ça fait bizarre de voir ce site aussi calme." Guy qui, comme ses anciens collègues, avait envie de montrer son ancien bureau à ses proches, avant qu'il ne change d'époque. "J'ai appris beaucoup de choses", sourit Lina, dont le mari et le frère ont officié sur place.

Au milieu de la plateforme. © Radio France - Arthur Blanc

Depuis la salle de contrôle, l'un des temps forts de la visite. © Radio France - Arthur Blanc