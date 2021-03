EN IMAGES - Des marches dans toute la France pour "une vraie loi climat"

Plus de 180 rassemblements sont prévus à travers la France ce dimanche pour demander "une vraie loi climat", plus ambitieuse que celle examinée à partir de ce lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Ce texte est composé de 126 articles et s'inspire en partie des propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC). Mais ces propositions ont été "détricotées" fustigent certains, qui demandent à aller plus loin. Alternatiba, Greenpeace, France nature environnement, Europe écologie les verts (EELV), la France insoumise... des dizaines d'ONG, de syndicats, de partis politiques et des membres de la Convention citoyenne ont donc appelé à manifester.

"Pas de joker pour le climat" : ils demandent une loi plus ambitieuse

Quelques milliers de personnes participent à la marche parisienne cet après-midi. Ils étaient aussi des milliers à Toulouse à dénoncer le "manque d'ambition" du texte de loi final, qui ne reprend pas toutes les propositions faites par la Convention citoyenne.

De nombreuses personnes se sont mobilisées pour le climat ce dimanche à Toulouse. © Radio France - Julien Balidas

Il n'est pas trop tard pour se donner les moyens de changer les choses. - Cléa, manifestante de Limoges

Au Pays Basque, à Anglet, ils étaient entre 350 et 450. Ils déplorent un texte "vidé de sa substance". Leya, par exemple, critique la modification d'une des mesures phares, celle d'interdire les vols intérieurs lorsqu'une alternative en train existe en moins de quatre heures : "C'est ce qui m'a fait le plus mal. Ca a été remplacé par l'interdiction des lignes aériennes qui peuvent se faire en moins de 2h30 en train. Alors que c'était pour moi une mesure importante, je crois que les gens ressentent une grosse injustice par rapport au secteur de l'aviation qui est polluant." Les manifestants se sont donc rendus à la permanence de la députée de la majorité Florence Lasserre pour l'inciter, avec banderole et fumigènes, à soutenir les propositions de la Convention citoyenne.

Dans les rues de Limoges, un millier de personnes se sont rassemblées pour envoyer un signal au gouvernement et aux parlementaires. "Les citoyens n'ont pas été écoutés, déplore Cléa, lycéenne. Nous les jeunes, nous serons en première ligne plus tard avec les conséquences du dérèglement climatique. Il n'est pas trop tard pour se donner les moyens de changer les choses."

Concert de casseroles et slogans ont animé la marche de Saint-Etienne, à laquelle plusieurs centaines de personnes ont participé.

Pancarte brandie pour cette nouvelle manifestation pour le climat à Saint-Étienne. © Radio France - Céline Autin

A Pau, les membres du collectif "Pour une vraie loi climat 64", de "Protection Haut-Béarn Environnement" mais aussi des gilets jaunes, des étudiants et des intermittents du spectacle font partie du cortège. Au total, ils étaient environ 400.

400 personnes ont manifesté à Pau. © Radio France - Soisic Pellet

Le discours est le même dans toutes ces manifestations à travers la France : il faut aller plus loin que le projet de loi. "Emmanuel Macron avait promis de faire passer ces mesures sans filtre mais on voit que plus de 50 d'entre elles ont été amoindries", regrette Franck Spieser, l'un des organisateurs de la marche à Avignon.

Des marches ont également lieu à Montpellier, Nîmes, Niort, Poitiers, au Mans, Nantes, Marseille, Bordeaux, Dijon, Tours ou encore à Laval et Château-Gontier, en Mayenne.

Entre 1000 et 1500 personnes marchent pour le climat à Montpellier. © Radio France - Claire Moutarde

A Niort, environ 700 personnes ont participé à la marche. © Radio France - Noémie Guillotin