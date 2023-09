EN IMAGES - Des œuvres d'art sur des ponts de la Coulée verte à Reims

Ce sont les Rémois qui décident ! Un groupe d'habitants a pu donner son avis sur la manière d'embellir leur ville grâce à des œuvres le long de la Coulée verte. Voilà le résultat, en photos, sur le pont de Venise, le pont de Vesle et la passerelle Saint-Charles. Une manière aussi pour ces habitants de se confronter à la gestion de l'argent public.

Les marches et l'ascenseur du pont de Vesle ont été décorés © Radio France - Etienne Cholez

L'artiste Art.is, de son vrai nom Thomas Artis, s'est occupé de l'escalier du pont de Venise. Une grande fierté pour l'artiste rémois : "D'ordinaire, je ne travaille que pour les particuliers ou les entreprises. C'est la première fois que j'expose une telle œuvre au public." Après des jours à peindre, il a transformé le béton du pont en une scène de nature verdoyante avec des animaux. Marie et Marie-Noël discutent : "J'aime beaucoup, c'est très vert et naturel" avance Marie-France. De son côté, Marie n'est pas convaincue : "Il a dessiné un castor au bord de la Vesle. Je suis un peu plus partagée…"

L'artiste rémois Art.is © Radio France - Etienne Cholez

Peu importe, ce qui compte pour ces deux retraitées, c'est d'apporter de la couleur à leur ville : "C'est bien, ça bouge, c'est plus coloré ! On attend d'autres projets de la sorte. D'autant que c'est nous qui décidons."

Un projet en concertation avec les habitants

En tout, douze Rémois ont participé à des semaines de discussion avant d'arriver à la concrétisation de ces projets. Une initiative lancée par la ville de Reims dans son programme "Inventons le Reims d'après".

Les étudiants de l'ESAD ont coloré la passerelle Saint-Charles à Reims © Radio France - Etienne Cholez

Marion Grange, responsable du développement culture à la ville de Reims estime que c'est un bon moyen de montrer aux habitants comment gérer l'argent public : "Par exemple sur la passerelle Saint-Charles, si on avait voulu refaire entièrement la structure, il aurait fallu ajouter plus de 20.000 euros. Donc les habitants ont choisi de se concentrer sur les marches." En tout le projet complet , avec les œuvres sur ces trois ponts a coûté 96.500 euros à la ville de Reims. Une autre œuvre sera réalisée l'année prochaine sur les marches du pont de Vesle, côté centre-ville.

Une fresque avec le mécénat du Stade de Reims

Parmi les nouvelles œuvres, il y en a une qui a déjà fait un petit tour du monde, celle en hommage à trois légendes du Stade de Reims : Just Fontaine, Raymond Kopa et Carlos Bianchi. Monique, retraitée, est une amie de l'ex-attaquant argentin : "On lui a envoyé la photo tout de suite ! En ce moment, il est en Argentine, il a beaucoup aimé, il est très content !"

L'artiste rémois Ksy Boomkies devant sa fresque en l'honneur du Stade de Reims © Radio France - Etienne Cholez

Le Stade de Reims a pris en charge le paiement de l'œuvre réalisée par l'artiste rémois Ksy Boomkies.