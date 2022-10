EN IMAGES - Des pompiers du Limousin forment des secouristes philippins à La Souterraine

Ils sont une quinzaine à découvrir les terrains de jeu de la Creuse. Une quinzaine de Philippins, tous secouristes dans leur pays, passent la semaine du 17 au 21 octobre dans le département, plus précisément à La Souterraine, pour se former à de nouvelles techniques de secours en cas de catastrophe naturelle.

Une première en France

C'est la première fois en Creuse, et même en France, qu'une équipe venue du continent asiatique se forme auprès de pompiers français. Il s'agit en fait d'un atelier de recherche et de sauvetage, avec des normes internationales auxquelles les Philippins ne sont pas encore habitués.

Le camp d'entrainement pour les pompiers, basé à La Souterraine en Creuse. On y retrouve par exemple des carcasses de car. © Radio France - Marius Delaunay

Un exercice d'intervention des pompiers philippins et français, à La Souterraine en Creuse. © Radio France - Marius Delaunay

Les pompiers asiatiques sont donc accompagnés par l'association Pompiers de l'Urgence Internationale, basée à Limoges et qui regroupe au total plus de 240 pompiers à travers toute la France. "Un coup de main bienvenu" selon le commandant Peter Negrido, le commandant de la force Rescue Recon, un groupe d'intervention comptant plus de 2000 secouristes aux Philippines. Et l'occasion aussi pour les pompiers français de passer un moment d'échange, de convivialité avec leurs invités de la semaine.

Les pompiers philippins prennent aussi du bon temps ! © Radio France - Marius Delaunay

Un terrain de jeu idéal

Pour former ses acolytes, l'association Pompiers de l'Urgence Internationale peut donc compter sur son camp de base de La Souterraine, à proximité des entrepôts Picoty et de la gare. "Un terrain de jeu idéal" pour Philippe Besson, le président de l'association, afin de former leurs collègues. On y retrouve par exemple des carcasses de voitures, de cars, des gravats de toutes sortes.

Les pompiers philippins prévoient aussi de faire quelques étapes touristiques, à La Souterraine ou encore à Limoges pour profiter du pays. Un nouveau stage est déjà prévu en mars avec une autre équipe de secouristes philippins, toujours à La Souterraine.