EN IMAGES - Des rassemblements partout en France pour une loi climat plus ambitieuse

Des milliers de personnes défilent ce dimanche 9 mai pour demander une loi climat plus ambitieuse que celle votée mardi par les députés. Les sénateurs examinent ce lundi le projet de loi constitutionnelle.

Plusieurs milliers de personnes manifestent ce dimanche dans plus de 150 villes de France à l'initiative du collectif "plus jamais ça" pour dénoncer le manque d'ambition selon elles de la loi "climat et résilience" adoptée mardi à l'Assemblée nationale et examinée mi-juin au Sénat. Les sénateurs examinent ce lundi le projet de loi constitutionnelle.

Les manifestants sont d'autant plus déçus et en colère que des doutes apparaissent sur la tenue du référendum initialement voulu par Emmanuel Macron pour inscrire la lutte contre le dérèglement climatique dans la Constitution.

Un millier de personnes ont manifesté à Nantes. © AFP - Sebastien SALOM-GOMIS

La loi climat : "une petite goutte d'eau"

La loi climat était censée traduire une partie des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le climat (CCC), convoquée par Emmanuel Macron avec pour feuille de route de proposer des mesures propres à réduire les émissions françaises de gaz à effet de serre de 40%, "dans un esprit de justice sociale". Mais le texte ne va pas assez loin d'après une large partie de la gauche, des écologistes, des associations et de nombreux citoyens. "C'est une petite goutte d'eau", estime par exemple Etienne, manifestant rencontré par France Bleu Limousin.

Beaucoup d'ex-membres de la CCC ont appelé à participer à ces "marches d'après" l'adoption du texte. "Il s'agit de continuer à dénoncer le manque d'ambition de la loi climat et, depuis ce matin, l'abandon quasi certain du référendum qui constitue une reculade de plus", a résumé dans le cortège Cyril Dion, garant de la CCC.

Environ 400 personnes se sont rassemblées à Reims, à Orléans et dans la Manche, 200 à Limoges et à Amiens 150 au Mans et à Laval, 1.500 à Toulouse, 300 à Dijon ou encore un millier à Nantes. A Bourgoin-Jallieu, en Isère, ils étaient environ 300.

"En ce moment, ça me fait un peu l'impression d'être dans une voiture qui va à 175km/h droit dans le mur, et puis on se dit : j'ai encore 30 secondes pour freiner, j'ai le temps de boire un café", fulmine Thérèse, rencontrée par France Bleu Bourgogne.

Près de 300 personnes se sont rassemblées sur la place du théâtre, à Dijon, pour la marche pour le climat. © Radio France - Cédric Hermel

Manifestation pour le climat à Reims. © Radio France - Stéphane Maggiolini

Un manifestant d'Amiens avec une pancarte : "Le climat c'est comme la bière, quand c'est trop chaud, c'est pas bon". © Radio France - Cyrille Ardaud

Tous espèrent se faire entendre des sénateurs : "Il faut continuer à se mobiliser pour faire passer notre message. Il faut que les sénateurs osent et pensent à l'avenir de leurs enfants et petits-enfants", résume Yves Petit, à la tête du collectif de la Marche pour le Climat en Haute-Vienne.