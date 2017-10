EN IMAGES - Des retraités de la Brenne en tournée à Londres !

Une quinzaine de retraités de trois Ehpad de la Brenne partent en tournée. C'est le défi' frip, un spectacle d'une heure. Au programme : danse, défilé de mode et chants. Trois dates sont au programme, dont la dernière le 3 novembre au Chelsea Theatre de Londres. So good !

Le défi' frip, c'est d'abord et avant tout un projet qui met en scène des lycéens de 16-18 ans et des personnes âgées, parfois âgées de plus de 90 ans. "C'est un défi de faire un défilé de mode avec des habits qu'on a retrouvé dans nos armoires. Et c'est aussi un défi car c'est un défilé de mode intergénérationnel", explique Claire Moreau, de l'association Kaléidoscope, qui porte le projet. Ces retraités sont originaires de trois établissements du secteur du Blanc : l'Ehpad de Mézières-en-Brenne, le FRPA du Blanc et le foyer Les 3 Roues.

Au programme : de la danse, du chant, et donc un défilé de mode. Des costumes réalisés par des lycéens du Blanc à partir de vieux vêtements. "C'est plaisant de voir des jeunes et des anciens qui suivent ensemble ce projet un peu fou". Manon a 20 ans. Cette ancienne lycéenne du Blanc a déjà participé au premier projet de spectacle il y a 2 ans. Cette fois, on passe dans une autre dimension : ce n'est plus seulement un spectacle, mais une tournée. Trois dates sont au programme : le dimanche 22 octobre à la salle des fêtes du Blanc à 15 heures ; le 29 octobre à la salle des fêtes de Largeasse (Deux-Sèvres) à 15 heures ; et, last but not least, une représentation le 3 novembre au Chelsea Theatre de Londres !

Les costumes du défilé de mode ont été réalisés à partir de vieux vêtements © Radio France - Pierre Coquelin

Une tournée de 3 dates

Le fruit d'un travail de 2 ans. Des rencontres, des discussions, d'ateliers sur la vision de la jeunesse, la question de la mode... "L'habillement était une sorte de prétexte. C'est un thème qui permet de toucher plusieurs générations. Il a fallu trouver de l'argent, des partenaires locaux. On a créé des contacts avec des Anglais. Et puis il a fallu réfléchir à comment se rendre à Londres, comment manger, se déplacer... tous ensemble", explique Claire Moreau. Une tournée qui représente un budget de 70 000 euros. L'organisation a mis en place des boites de collecte dans les commerces et une cagnotte sur la plateforme Leetchi.

Être jeune, c'est dans la tête ! Peu importe le corps qu'on a. Si on a de la folie dans la tête, on peut faire ce qu'on veut - Manon, 20 ans

Au total, 70 personnes vont participer à cette tournée : 15 jeunes, 15 personnes âgées, des bénévoles et une équipe de techniciens. "J'ai développé un lien avec les personnes âgées. Je compte me diriger dans ce secteur pour mon métier", dit Manon. Pour Jeannine, 80 ans, ce sera une première. Une passionnée de chant qui fera son premier voyage à Londres. "J'ai déjà eu l'occasion de passer au-dessus en avion. Mais là, ça va être différent", sourit cette retraitée, qui a hâte d'y être.