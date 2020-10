EN IMAGES - Des rues désertes, un silence inhabituel... La ville de Caen vit son premier couvre-feu ce samedi

Depuis ce samedi, il est interdit de circuler dans le Calvados entre 21 h et 6 h, sauf dérogation. Le département est passé sous le régime du couvre-feu, comme l'a annoncé le Premier ministre Jean Castex ce jeudi. Une mesure pour lutter contre la propagation du Covid-19.

A Caen, peu avant 21 heures, l'ambiance est étrange, inhabituelle. Les derniers clients des restaurants se pressent de partir, certains attendent le tramway ou le bus, d'autres enfourchent leur vélo... pour être rentrés à 21 heures.

Passé ce fameux horaire, quelques rares voitures ou scooters circulent encore. Mais le centre-ville est vide, quasiment silencieux.

Le tram est inhabituellement vide pour un samedi soir © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

21h10, les restaurateurs rangent les terrasses © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Fermeture anticipée pour le gérant de cette supérette, d'habitude ouverte jusqu'à 22 heures © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Les clients ont bien joué le jeu. Nous avons commencé à servir à 18 h 45, et ceux qui avaient réservé pour le deuxième service ont annulé. Au final, nous avons fait seulement 50 % des couverts que l'on fait un samedi soir", explique Emmanuel Maintenant, patron du restaurant Le Bouchon du Vaugueux, qui tient à garder le sourire devant les clients.

L'angoisse est là, on dort mal

"Les gens viennent pour passer un bon moment, oublier le contexte actuel. Donc, nous faisons en sorte que l'ambiance soit la même qu'avant, on reste joyeux le temps du service. Mais après, l'angoisse est là, on se pose des questions, on dort mal", confie Emmanuel Maintenant.

Corinne et Emmanuel Maintenant, gérants du restaurants Le Bouchon du Vaugueux, ont vécu ce samedi leur première fermeture à 21 h, pour cause de couvre-feu. © Radio France - Léa Dubost

Quelques minutes avant le couvre-feu, la rue Saint Pierre, en plein centre-ville de Caen, est inhabituellement vide. © Radio France - Léa Dubost

A 21 h, dans le quartier de la Tour Leroy, les restaurants ont baissé le rideau, les abribus sont vides. © Radio France - Léa Dubost

Bars et restaurants fermés, parkings quasiment vides...Dans le quartier du port à Caen, cela n'était pas arrivé depuis le confinement. © Radio France - Léa Dubost