EN IMAGES - Des travaux archéologiques au château de Domfront, avant le lancement d'un projet touristique

Dans le parc du château de Domfront (Orne), pelles et pelleteuse s'activent et petit à petit, des vestiges des temps passés refont surface : "On a beaucoup de mobilier céramique qui témoigne de la vie quotidienne qui était menée au château, probablement de la vie des garnisons pendant la Guerre de Cent ans par exemple !", explique, enthousiaste, Hélène Dupont. Elle est archéologue à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

Hélène Dupont, archéologue à l'Inrap, est en charge de ce diagnostic archéologique. © Radio France - Marie Martirossian

L'organisme a été mandaté pour réaliser les fouilles préliminaires sur ce site, menées par Hélène Dupont avec une équipe de cinq personnes. "Depuis le 17 janvier, explique Hélène Dupont, nous avons déjà réalisé une dizaine de sondages dans le sol et nous prévoyons d'en faire une vingtaine au total, pour faire une évaluation archéologique du site et découvrir ce qu'il y a sous la terre."

Plusieurs tranchées ont été creusées et étiquetées par les archéologues de l'Inrap à Domfront. © Radio France - Marie Martirossian

Un site complexe et riche

Ce château fort date du XIe siècle environ, mais le site a déjà dévoilé des vestiges plus anciens. "C'est un site extrêmement complexe, dense, occupé depuis très longtemps, explique Claude Le Potier, directeur interrégional de l'Inrap Grand Ouest, et qui pourrait donc révéler beaucoup de choses avant de commencer les travaux du site touristique, c'est pour cela que nous réalisons ce diagnostic."

Le château de Domfront compte un donjon et un prieuré. © Radio France - Marie Martirossian

Un projet de valorisation touristique

Une fois le diagnostic établi, la mairie prévoit de lancer un grand projet de valorisation du patrimoine, soutenu par la région Normandie, afin d'expliquer aux touristes l'histoire de ce château du Moyen-Âge. "Nous aimerions créer un parcours pour mettre en avant cette cité médiévale, avec notamment un parcours aventure, un pôle découverte, mais le projet pourrait être amené à changer en fonction de ce que les archéologues de l'Inrap découvriront ! C'est assez passionnant", sourit Bernard Soul, maire de Domfront-en-Poiraie.

Plusieurs ouvriers travaillent sur une des tranchées dans le parc du château de Domfront. © Radio France - Marie Martirossian

Ce diagnostic archéologique devrait s'achever à la mi-mars 2022, d'après l'équipe d'archéologues de l'Inrap.