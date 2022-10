EN IMAGES - Deux nouveaux chiens rejoignent la brigade cynotechnique des pompiers d'Ille-et-Vilaine

Et de 6 ! La brigade cynotechnique des pompiers d'Ille-et-Vilaine a deux nouvelles recrues, les chiots Taïka et Thésée, âgés de quatre mois. Pendant un an et demi, ils vont être formés par leurs maîtres pour partir en opération de sauvetage de personnes disparues.

La brigade cynotechnique d'Ille-et-Vilaine compte quatre chiens formés et deux nouvelles recrues en cours de formation. © Radio France - Selma Riche Bienvenue à Taïka et Thésée ! Ces deux chiots sont les nouvelles recrues de la brigade cynotechnique du SDIS 35. Âgés seulement de quatre mois, ils ont rejoint la brigade mi-septembre pour commencer une formation de 18 mois en opération de recherche de personnes disparues. Les six malinois et leurs maîtres s'entraînent tous les jeudis matins dans la carrière de Lafarge au Rheu à côté de Rennes. Le premier à s'entraîner est Mack, un malinois de 6 ans, rodé à l'exercice. "On fait travailler le chien sur du cheminement sur une zone accidentée", explique Sylvain Lamade, chef d'unité. Un pompier est caché sous un immense tas de gravats, simulant un effondrement d'une maison ou d'un immeuble. Pozzo, Mack, Major et Narco sont les quatre chiens adultes de la brigade cynotechnique. Ils participent à une cinquantaine d'interventions par an. © Radio France - Selma Riche "L'objectif pour le maître-chien qui vient de lâcher Mack, c'est de passer sur toute la surface de manière à ce que le chien arrive à percevoir une odeur humaine au niveau de ces décombres-là." Une fois que Mack a trouvé la personne cachée, il aboie et ne s'arrête pas tant que son maître ne sera pas venu près de lui. Mack est ensuite récompensé, "par du jeu ou par une caresse", ajoute Sylvain Lamade, pour créer le lien avec le maître-chien. Les chiens et leurs maîtres s'entraînent dans une carrière qui reproduit les décombres d'un accident comme un effondrement d'immeuble. © Radio France - Selma Riche Pour Thésée, le petit nouveau de quatre mois seulement, l'exercice est différent et simplifié. "C'est un bébé donc on lui en demande moins", justifie Sylvain Lamade. Thésée en est encore au stade la découverte : un petit cheminement dans la terre sur les graviers, un petit tas haut de quelques centimètres. "Des trucs qui peuvent vous paraître simples mais pour lui c'est de la découverte", décrit Christophe Douabin. Chaque maître-chien a un chien qu'il met à disposition du SDIS 35. © Radio France - Selma Riche Un apprentissage essentiel pour habituer le chien. "Il ne faut pas qu'il soit apeuré à l'idée de travailler avec du bruit, du feu, de la fumée ainsi de suite, de manière à pouvoir travailler dans des bonnes conditions", ajoute le maître-chien. La brigade cynotechnique d'Ille-et-Vilaine réalise une cinquantaine d'interventions par an sur le département.