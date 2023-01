EN IMAGES - Deuxième jour de mobilisation contre la réforme des retraites, 20 000 manifestants à Perpignan

"L'essai est transformé" scandait Jérôme Capdevielle, secrétaire départemental de FO 66 sur le boulevard Aristide Briand à Perpignan annonçant 20 000 manifestants présents dans le cortège ce mardi 31 janvier. Pour ce second jour de mobilisation contre le projet de réforme des retraites, l'enjeu pour l'intersyndicale était de parvenir à mobiliser autant que lors du premier rendez-vous le 19 janvier dernier . Avec 20 000 manifestants selon les syndicats , 14 000 selon les forces de l'ordre c'est chose faite.

"J'avais peur qu'il n'y est pas autant de monde que le 19"

Jade a 24 ans et le projet de réforme de retraite est le premier sujet sur lequel elle se mobilise et descend manifester dans la rue. "Je suis contente de voir autant de monde parce que j'avais peur que ça s'essouffle et que ça se démobilise un petit peu. Mais là il y a des hommes des femmes, des retraités des actifs et j'ai vu des étudiants et ça me rassure de voir que ça continue de mobiliser. "

Des lycéens présents pour cette deuxième manifestation

Mathilda 15 ans élève au lycée Pablo Picasso est venue avec trois amies, chacune sa pancarte, elles suivent le MNL présent dans le cortège ce mardi 31 janvier. " C'est mon père qui nous a conduit à Perpignan ce matin. C'est important pour moi de venir pour représenter les jeunes. Cette réforme nous impacte aussi. On a des amis qui passent les épreuves de bac blanc de Français et qui ne pouvaient pas venir, alors on leur a filé le défilé. "

Mathilda et Ilenia, élèves au lycée Pablo Picasso participaient à la manifestation pour la deuxième fois © Radio France - Mathilde Hengy

Des conducteurs Sankéo pour la première fois dans le cortège

Selon la CGT ils étaient une trentaine à participer à la mobilisation, pour Maina, c'est la première fois qu'elle manifestait " même si je n'ai que 22 ans, je trouve ça important d'être là. J'ai toujours voulu conduire un bus, mais passée 60 ans avec la vue qui baisse et l'usure si on me met un volant entre les mains je ferais plus de morts qu'autre chose." La jeune femme a déjà prévu de participer aux futurs rassemblements si ses horaires de travail le lui permettent.