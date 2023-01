EN IMAGES - Deuxième journée d'action contre la réforme des retraites très suivie à Clermont-Ferrand

Plus de dix jours après la première mobilisation contre la réforme des retraites , les Auvergnats ont remis le couvert ce mardi 31 janvier. A Clermont-Ferrand, tout comme à Ambert, Moulins, Montluçon ou encore Aurillac, les manifestants ont une nouvelles fois répondu à l'appel lancé par l'intersyndicale.

"On est encore plus nombreux aujourd'hui"

A Clermont-Ferrand, la CGT estime que la mobilisation été plus forte ce mardi, avec 35 à 40.000 manifestants qui ont défilé dans les rues. C'est aussi l'impression de Thomas, professeur d'histoire au sein de deux lycées dans l'Allier, qui était déjà venu manifester le 19 janvier à Clermont. "Là, de ce que je vois, on est encore plus nombreux que la première mobilisation, donc il faut que le gouvernement arrête d'être borné !" De leur côté, les renseignements estiment que 17.000 personnes se sont mobilisées ce mardi matin à Clermont-Ferrand.

Même les petits clermontois se mobilisent ce mardi contre la réforme des retraites © Radio France - Lauriane Havard

Cette réforme des retraites c'est "Working Dead" selon un manifestant, en référence à la série "The Walking Dead". © Radio France - Lauriane Havard

Les transports paralysés, les écoles perturbées

A nouveau ce mardi 31 janvier, il y a seulement un aller-retour entre Paris et Clermont-Ferrand, contre huit habituellement. Concernant les transports en commun, aucun tram ne circule ce mardi à Clermont et le reste du trafic T2C est très perturbé.

Enfin, sur les 62 écoles clermontoises, huit sont totalement fermées et il n'y aura pas de cantine dans plus de la moitié d'entre elles. Le gouvernement a recensé 25,92% d'enseignants grévistes.