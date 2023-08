EN IMAGES - Dijon : la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville s'expose au Jardin Darcy

Vous allez croiser leurs regards si vous longez le Jardin Darcy, à Dijon. Depuis jeudi 17 août 2023, les passants peuvent admirer une exposition de photos. Les personnages principaux : des compagnons hébergés dans la communauté Emmaüs de Norges-la-Ville - qui célèbre ses 50 ans d'existence cette année. Elle accueille 130 personnes, de 30 nationalités différentes. Chaque photographie est divisée en deux : un compagnon d'Emmaüs à droite, et de la matière (des habits, des sacs, des papiers) ou un lieu de la communauté. Le tout avec des couleurs vives ! L'exposition est visible jusqu'au 10 septembre.

"On ne voulait pas le côté "gueules-cassées"

"L'objectif c'était de montrer la communauté sous un autre regard que celui qu'on connait, avec la récupération et la vente. On voulait montrer l'arrière-cour, ce qu'il s'y passe au quotidien, tout ce que le public ne voit pas. Mais avec un côté beau, on voulait du beau, explique Anthony, le responsable de la vie communautaire. Le photographe a fait un super travail autour des matières, en rendant nos tas de récupération tout foutraques en quelque chose de très joli".

"Pour les portraits, on ne voulait pas, comme on le voit parfois dans des expositions de ce style, un peu le côté "gueules-cassées, détaille Anthony. On voulait que les compagnons soient mis en valeur. On est contents, ça donne vraiment l'image qu'on voulait donner au public, qui ne connait pas forcément très bien Emmaüs".

Le photographe, Ludovic Bourgeois , qui vit à Dijon depuis deux ans, a passé au total quatre semaines, entre avril 2022 et avril 2023, au sein de la communauté Emmaüs. Sur les grilles du parc, on peut voir 19 de ses photos, mais son travail en compte une cinquantaine, exposées à partir du 9 septembre à Norges-la-Ville.

EN IMAGES - Découvrez l'exposition

Ludovic Bourgeois et l'une de ses photographies © Radio France - Adrien Beria

Les photos sont visibles jusqu'au 10 septembre © Radio France - Adrien Beria

Les photos sont très colorées © Radio France - Adrien Beria

Tous ont posé pour le photographe, mais tous ne sont pas affichés sur les grilles du Jardin Darcy © Radio France - Adrien Beria

Et pour les autres clichés, il faudra aller vous balader le long du Jardin Darcy !