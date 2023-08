EN IMAGES - Du lait de chaux pour protéger les routes de Loire-Atlantique lors des fortes chaleurs

C'est un dispositif commun dans le sud de la France, et qui commence à être appliqué dans l'ouest. Après ses voisins d'Ille-et-Vilaine, de Mayenne et de la Sarthe, le département de Loire-Atlantique teste à son tour le lait de chaux pour garder les routes en bon état en période de canicule. Il s'agit d'un matériau à base de calcaire davantage connu dans le bâtiment en tant que mortier, et qui s'avère efficace pour protéger les routes du phénomène de "ressuage".

Le "ressuage" se manifeste lorsque le bitume contenu dans le revêtement de la route remonte à la surface sous forme liquide. © Radio France - Marek Khetah

En cas de fortes chaleurs, la température de la chaussée augmente et, à partir de 60 degrés, le bitume remonte à la surface sous forme liquide. "Le ressuage se manifeste par des plaques noires, lisses et brillantes", explique Marc Perez, responsable de l'unité travaux laboratoire routier du LAMT (Loire-Atlantique matériels et travaux). "Ces plaques deviennent très molles au point que le bitume s'accroche aux pneus des véhicules. Cela entraîne des dégradations sur la chaussée, à terme, des nids de poule sont formés". Jusqu'alors la technique utilisée consistait à répandre des gravillons sur la route, pour boucher les trous et raffermir la chaussée. L'inconvénient, c'est qu'une partie des gravillons est projetée sur d'autres véhicules ou des piétons.

Une première en Loire-Atlantique

L'expérimentation du traitement des routes au lait de chaux est conduite jusqu'en septembre 2023. "L'avantage de cette technique on agit en préventif, on peut anticiper", détaille Mathilde Mazeas, adjointe au directeur du LAMT. "Le lait de chaux réfléchit le soleil et évite que la route chauffe". La matière limite la montée en température de -10 degrés à -15 degrés par rapport à une route non traitée. Des interventions sont réalisées cette semaine du 21 août, alors que la Loire-Atlantique et la Vendée sont concernées par la canicule de cette fin de mois d'août 2023 .

Le département dispose d'un camion, sorte de laboratoire ambulant, équipé de deux cuves de 2.000 litres d'eau et une de 1.000 litres de lait de chaux.

Un camion équipé d'une rampe d'épandage enduit la route avec le lait de chaux. La matière sèche en dix minutes et agit comme un pare-soleil. © Radio France - Marek Khetah

Le dispositif est expérimenté sur des zones susceptibles de ressuer. Le département en a identifié un peu plus d'une vingtaine dans tout le département.

L'eau et le lait de chaux sont mélangés en continu à l'arrière du véhicule. © Radio France - Marek Khetah

Une fois répandu sur les zones de ressuage, le lait de chaux laisse une fine pellicule blanche sur la route qui disparaît au bout d'une semaine, avant, s'il a plu. La matière n'est ni dangereuse pour l'environnement, ni pour les véhicules.