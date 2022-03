EN IMAGES : Dun-le-Palestel se prépare à l'arrivée du Paris-Nice

La troisième étape de la course cycliste du Paris-Nice a pour terminus Dun-Le-Palestel ce mardi 8 mars. Une arrivée inédite et très attendue dans la commune.

Des vélos sur les ronds-points et dans les vitrines des magasins, des dessins de bicyclettes sur le portail de l'école, et même des maillots de cyclistes suspendus à l'entrée des maisons... Pas de doute, le centre-ville de Dun-le-Palestel est fin prêt pour accueillir l'arrivée du Paris-Nice ce mercredi 8 mars. Si la célèbre course cycliste est déjà passée par la commune, c'est la première fois qu'une étape s'y termine. C'est aussi la première arrivée d'étape du Paris-Nice en Creuse depuis 1996.

Bénévoles, commerçants et habitants veulent donc marquer le coup. "Dans ma vitrine, j'ai mis des coupes, des casques, des gourdes... Tout ce qui rappelle le vélo", détaille Jean-Philippe Grondjean, pharmacien de la commune. "On a hâte de voir les coureurs, ça fait de l'animation !"

Les clôtures sont décorées de maillots de cyclisme. © Radio France - Ninnog Louis

"On est prêts !"

Même son de cloche chez Annie. Attablée au café du commerce, elle salue une initiative "très sympathique". "Il y a beaucoup d'amoureux du vélo ici, et en ce moment, réunir les gens autour d'une festivité sportive, c'est important".

Les habitants décorent leur maison. © Radio France - Ninnog Louis

Les fanions sont de sortie dans le ciel du bourg de Dun-Le-Palestel © Radio France - Ninnog Louis

Et certains ont fait des kilomètres pour assister à la course. Fabienne et Pascal sont arrivés du Berry mardi, et se sont installés au camping. "On suit la course d'étape en étape", explique le couple fondu de cyclisme. Au programme de l'arrivée : "y aller tôt pour avoir une place, et acclamer les coureurs !"

Fabienne, Pascal et leur poule en peluche qui les accompagne sur toutes les courses cyclistes. © Radio France - Ninnog Louis

Un rond-point de Dun-Le-Palestel richement décoré pour l'arrivée du Paris-Nice. © Radio France - Ninnog Louis

150 bénévoles sont mobilisés pour cette arrivée. Ils sont chapeautés par Robert Bazot-Bourroux, conseiller municipal. "On a toujours le stress d'oublier quelque chose, mais je pense qu'on est prêts. On espère que ce sera une belle fête !" L'arrivée de la course est prévue à 16 heures devant la Poste de Dun-Le Palestel.