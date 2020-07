EN IMAGES - Emmaüs devient propriétaire d'immenses locaux à Sarreguemines

Emmaüs a de nouveaux locaux à Sarreguemines, et pas n'importe lesquels. L'association vient de racheter le 17 juillet les anciens établissements Kihl, 5000 mètres carrés d'entrepôts et d'anciens bureaux au sud de la ville, qui datent du début du siècle. Ils ont servi pour l'entreprise de débit de boissons. Ils seront ouverts en partie au public pour des ventes tous les jours à partir de mardi, de 14 heures à 18 heures au 18, rue Steinbach.

Les nouveaux locaux d'Emmaüs à Sarreguemines, au 18 rue Steinbach. © Radio France - Marc Bertrand

Emmaüs enfin propriétaire

La première vente ouverte au public a eu lieu ce dimanche pour l'association, un moyen de "présenter le site au public", explique Jean-Luc Ferstler, le coordonateur d'Emmaüs Forbach-Sarreguemines : "Cela faisait longtemps qu'on voulait s'étendre à Sarreguemines. On a trouvé un lieu où on est en location depuis quelques années, mais on ne peut rien transformer et on aménage à fonds perdus. Et il y a quelques mois, la mairie est venue nous voir en nous disant qu'il y avait quelque chose qui pouvait nous correspondre ici. On a été emballés", raconte-t-il.

Un investissement de 400 000 euros

Un investissement de 400 000 euros pour Emmaüs, qui va y installer une pension de famille pour accueillir une dizaine de compagnons, et des familles dans le besoin, et un espace de vente solidaire beaucoup plus grand que les locaux actuels de la rue Edouard Jaunez. Pour le moment, seul l'extérieur est accessible pour y installer les espaces de vente et accueillir le public, car les bâtiments nécessitent des aménagements pour être habilités à recevoir le public. Mais "tout est en très bon état et l'électricité fonctionne", rassure Gaston Weber, le président d'Emmaüs Forbach-Sarreguemines.

La résidence prête à l'horizon 2023

Le but, à terme, est aussi de laisser l'association de Sarregueminoise voler de ses propres ailes : "En étant propriétaires, on va pouvoir développer ce qui fait une communauté à part entière, avec des logements, et des chantiers d'insertion, ce qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à maintenant à Sarreguemines", explique Jean-Luc Ferstler. Les travaux d'aménagement du site devraient commencer peu après la rentrée. La résidence sociale, elle, sera prête à l'horizon 2023.