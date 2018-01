Une mobilisation inédite dans notre département et partout en France.

Un ras-le-bol, une colère, une souffrance. Les agents des EHPAD mayennais ont organisé des débrayages et ont également manifesté devant la Préfecture pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de moyens pour prendre en charge dignement les résidents. Ils étaient plusieurs centaines, 400 selon la police.

EHPAD : mobilisation devant la Préfecture © Radio France

Les syndicats réclament la création de postes le plus rapidement possible pour faire face à une situation de plus en plus tendue dans les établissements.

EHPAD : au moins 400 manifestants © Radio France

EHPAD : les syndicats réclament des moyens supplémentaires et vite © Radio France

Une salariée d'un EHPAD mayennais a évoqué, sur France Bleu Mayenne, son quotidien. Elle n'a pas pu retenir ses larmes tellement c'est dur à vivre et pour elle et pour les personnes âgées dont elle a la charge. A écouter ici :