EN IMAGES - En Mayenne, l'UNESCO évalue la candidature du parc Normandie-Maine au label international Géoparc

Le parc naturel Normandie-Maine, qui s'étale sur sur 4 départements dont la Mayenne, espère obtenir une labellisation Géoparc de l'UNESCO qui permettrait d'importantes retombées touristiques et économiques dans la région. Deux évaluatrices sont venues pour finaliser le projet. Réponse en 2022.

Des évaluateurs de l'UNESCO en Mayenne ! Et plus généralement dans l'immense parc régional Normandie-Maine qui s'étale sur 4 départements, Mayenne, Sarthe, Orne et Manche.

Car le site naturel cherche à obtenir une labellisation de l'institution internationale.

Le dossier du Parc Normandie Maine est sur la table de l'Unesco depuis deux ans, des premiers experts ont émis un avis favorable après analyse du terrain. Deux évaluatrices ont arpenté les lieux, en long en large et en travers pendant plusieurs jours.

Au terme de cette visite, elles rédigeront un rapport. Il n'existe que 7 Géoparcs en Fance, ce label est très exigeant. Le Parc Normandie-Maine aura la réponse de l'UNESCO en 2022.