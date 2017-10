EN IMAGES - En Mayenne, plusieurs centaines de fonctionnaires dans la rue

Forte mobilisation des fonctionnaires mayennais. Plus de 700 personnes ont participé à une manifestation dans les rues de Laval.

Pour la première fois depuis dix ans, tous les syndicats de fonctionnaires ont lancé un appel à la grève pour ce mardi 10 octobre. Le cortège mayennais a réuni plus de 700 personnes à Laval afin de dénoncer la politique et les réformes du gouvernement et pour des raisons salariales également.

"On a des burn-out, des tentatives de suicide dans les hôpitaux. Il est urgent d'embaucher" pour Magali et Dominique #laval#greve10octobrepic.twitter.com/P9lqzQmJpk — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 10, 2017

"S'attaquer au service public c'est révoltant" s'agace Hélène, factrice depuis 30 ans. "Je ne gagne que 1500 €/mois" #greve10octobre#lavalpic.twitter.com/lkPS0TmcTi — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) October 10, 2017