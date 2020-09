EN IMAGES - En Mayenne, restauration urgente des vitraux de l'église de Bouère, usés, vieillis, fatigués

L'église de Bouère occupe une place importante dans le centre de la petite commune, et est bâtie en forme de croix latine. L'édifice roman, inauguré il y a des siècles, a été depuis restauré, modifié à plusieurs reprises. A la fin du XIXème, la légende raconte que les habitants ont souhaité édifier une réplique du Sacré-Coeur pour la construction d'une nouvelle nef.

Les vitraux à l'intérieur de l'église de Bouère © Radio France

L'ensemble des vitraux datent de cette époque, aux alentours de 1880. Ils nécessitent aujourd'hui un travail urgent de restauration, certains d'entre eux s'affaissent.

Restauration urgente des vitraux de l'église de Bouère © Radio France

Ce sont les Ateliers Barthe-Bordereau, à Angers, qui en sont chargés. Un retour aux sources en quelque sorte pour cette société car ce sont les maîtres-verriers angevins qui les avaient créés. Joli clin d'oeil de l'Histoire souligne Benoit de Pontbriant, le patron des Ateliers : "c'est un très grand plaisir évidemment de travailler sur cette belle collection. Et c'est d'autant plus sympathique que nous avons, ici, des écrits, des recettes de l'époque de la fabrication et qui vont nous servir pour la restauration. On a un suivi du métier, de la transmission des gestes de génération en génération. A Bouère, on a vraiment la volonté de remettre en état ces vitraux et c'est ce qu'il faudrait faire dans beaucoup de communes".

L'église de Bouère en Mayenne © Radio France

Le coût des travaux de restauration est estimé à 45.000 euros. La commune de Bouère et la Fondation du Patrimoine lancent une collecte de dons, un appel au mécénat pour financer en partie le chantier.