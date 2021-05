Une soixantaine de rassemblements étaient prévus ce samedi, partout en France, pour défendre les langues régionales après la censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi Molac. A Guingamp (Côtes-d'Armor), ils étaient entre 6.000 et 10.000 manifestants.

EN IMAGES - Entre 6.000 et 10.000 personnes rassemblées à Guingamp pour la défense des langues régionales

Après la censure partielle par le Conseil constitutionnel de la loi Molac sur les langues régionales, plus d'une trentaine d'associations et de partis politiques bretons appelaient à la mobilisation ce samedi, comme partout en France. A Guingamp, la manifestation a rassemblé entre 6.000 et 10.000 personnes pour défendre l'apprentissage du breton, notamment l'enseignement immersif avec le réseau Diwan.

Les manifestants, venus de toute la Bretagne, espèrent une révision de la Constitution. Ils craignent de voir disparaître le breton et le gallo si la situation n'évolue pas.

Pour les manifestants, l'enseignement immersif est le plus efficace pour apprendre le breton. © Radio France - Adeline Divoux

Les manifestants ont marché dans les rues de Guingamp pour rejoindre le lieu d'arrivée de la Redadeg. © Radio France - Adeline Divoux

Les manifestants ont sorti leurs drapeaux et leurs pancartes. © Radio France - Adeline Divoux

